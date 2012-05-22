ЗМІ: Україні не загрожують санкції ЄС

Вперше за останні роки найбільші фракції ЄП зійшлися в оцінці взаємин Києва і Брюсселя, пише Комерсант-Україна. Європарламент має намір констатувати безліч проблем і закликати Україну до дотримання демократичних принципів, утримавшись при цьому від згадки про які-небудь санкції, крім політичного бойкоту Чемпіонату Європи з футболу 2012.

У розпорядженні видання опинилися проекти резолюції, підготовлені декількома фракціями ЄП, зокрема найбільшими — групою Європейської народної партії (ЄНП, 264 депутати) і соціал-демократами (СД, 185 депутатів). Як відомо, партія "Батьківщина" є асоційованим членом ЄНП, а Партія регіонів підписала угоду про співпрацю з СД. Підтримуючи партнерів, ці фракції традиційно займають протилежні позиції в обговоренні українського питання. Проте цього разу, вперше за останні декілька років, проекти протиборчих груп ЄП виявилися близькими за змістом і по духу, відзначає Коммерсант.

Тексти резолюцій, запропоновані ЄНП, зазвичай відрізняються жорсткою критикою відносно діючої влади. Цього разу традицію було порушено — депутати ЄНП утрималися навіть від повторення формулювань, які звучали в торішніх резолюціях ЄП, на зразок констатації "акту помсти Юлії Тимошенко" з боку української влади.

Всі без виключення фракції ЄП визнають системні порушення прав людини українською владою. Проект СД пропонує констатувати "серйозні недоліки в незалежності судочинства" і нагадує, що "вироки і кримінальні справи відносно Юлії Тимошенко і інших високопоставлених чиновників колишнього уряду сприймаються багатьма як акти вибіркового правосуддя". Формулювання ЄНП відрізняється тим, що члени партії вважають "вибірковість правосуддя" відносно колишніх чиновників фактом, який не підлягає сумніву.

У жодному з проектів, які має в своєму розпорядженні видання, немає згадки про можливі санкції на адресу України у зв'язку з порушенням нею демократичних стандартів, проте ЄНП пропонує ввести "м'який" політичний бойкот української частини Євро-2012.

Усі проекти резолюції пропонують підкреслити, що перспектива підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС залежить від того, чи повернеться Київ до дотримання принципів верховенства права і чи зможе Україна забезпечити проведення чесних і вільних парламентських виборів у жовтні 2012 року. Тим часом серед фракцій немає єдиної думки про те, чи треба включати в цей список вимогу про участь у виборах лідерів опозиції.

Незважаючи на намір соціал-демократів жорстко розкритикувати своїх українських соратників, проект резолюції авторства СД показує, що співпраця цієї групи з Партією регіонів продовжується. Документ, крім критичних зауважень, містить також низку виправдань діяльності української влади. У проектах інших груп такі тези відсутні.

У проекті групи СД цікавий також пункт, адресований скоріше європейській владі, ніж українській. Партнери Партії регіонів у ЄП нагадують, що існують гравці, які підштовхують Київ до розриву взаємин із ЄС. "Російська Федерація чинить надмірний тиск на Україну з метою не допустити створення зони вільної торгівлі з ЄС, а натомість включити її в Митний союз з Росією Білорусією і Казахстаном". Ця фраза, що одного разу фігурувала в резолюції ЄП, з високою часткою ймовірності увійде до документа і цього разу. Також у тексті швидше за все буде нагадування про те, що Україна зберігає за собою право претендувати на членство в ЄС за умови дотримання нею критеріїв членства — принципів демократії, прав людини і фундаментальних свобод.

Сьогодні політичні групи ЄП мають намір виробити супільний проект резолюції, який буде винесений на голосування у четвер. Істотний вплив на підсумковий текст документа може надати позиція Юлії Тимошенко, про яку депутатів повідомить віце-президент ЄП Яцек Протасевіч, який зустрічався з пані Тимошенко минулої суботи.