Лук’янівський ринок перемістився на Хрещатик
11:14, 24 травня 2012Політика
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Під КМДА, де проходить сесія Київради, близько 300 осіб - представники спортивних організацій та підприємці з Лук’янівського ринку Києва проводять акції протесту.
|Торговці з Лук’янівського ринку прийшли під Київраду
У свою чергу, спортсмени просять депутатів Київраду ухвалити ряд рішень, які вже включені до порядку денного, щодо розвитку спортивної інфраструктури міста, зокрема це стосується спірних ділянок на Троєщині.
Крім того, вони підтримують ініціативи міської влади щодо зменшення ставки платежів за оренду приміщень на об’єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до 1%.
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