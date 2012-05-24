Лук’янівський ринок перемістився на Хрещатик

11:14, 24 травня 2012
Політика
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Під КМДА, де проходить сесія Київради, близько 300 осіб - представники спортивних організацій та підприємці з Лук’янівського ринку Києва проводять акції протесту. 

Лук’янівський ринок
Як передає кореспондент УНІАН, торговці з Лук’янівського ринку вимагають від столичної влади втрутитись у конфлікт між новим і попереднім власником ринку.

У свою чергу, спортсмени просять депутатів Київраду ухвалити ряд рішень, які вже включені до порядку денного, щодо розвитку спортивної інфраструктури міста, зокрема це стосується спірних ділянок на Троєщині.

Крім того, вони підтримують ініціативи міської влади щодо зменшення ставки платежів за оренду приміщень на об’єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до 1%.

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