Лук’янівський ринок перемістився на Хрещатик

Як передає кореспондент УНІАН, торговці з Лук’янівського ринку вимагають від столичної влади втрутитись у конфлікт між новим і попереднім власником ринку.

У свою чергу, спортсмени просять депутатів Київраду ухвалити ряд рішень, які вже включені до порядку денного, щодо розвитку спортивної інфраструктури міста, зокрема це стосується спірних ділянок на Троєщині.

Крім того, вони підтримують ініціативи міської влади щодо зменшення ставки платежів за оренду приміщень на об’єктах комунального майна для фізкультурно-спортивних клубів столиці з 17% до 1%.