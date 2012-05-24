Тимошенко дали дозвіл на один дзвінок - як виняток

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Дозвіл на телефонну розмову надано Ю.Тимошенко як виняток, оскільки це не передбачено законодавством, зазначається в повідомленні.

«Враховуючи особливість існуючої ситуації в родині, після погодження цього питання з керівництвом Качанівської виправної колонії (№54), як виняток надано дозвіл засудженій Ю.Тимошенко на здійснення телефонного дзвінка для висловлення співчуття рідним», - поінформували в ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, свекор екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Геннадій Тимошенко помер сьогодні вночі внаслідок тяжкої хвороби.

Тим часом у Державній пенітенціарній службі заявили, що надання Ю.Тимошенко права короткочасного виїзду на похорон її свекра суперечить законодавству.

За даними ДПтС, засудженим може бути дозволено короткочасні виїзди лише у зв’язку з винятковими особистими обставинами, а саме - стихійним лихом, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї, а також у зв’язку зі смертю або тяжкою хворобою (що загрожує життю хворого) близького родича.

«До близьких родичів у даному випадку відносяться лише подружжя, батьки, діти, всиновлювачі та всиновлені, рідні брати та сестри, дід, бабуся, онуки. Ми висловлюємо співчуття Ю.Тимошенко у зв’язку зі смертю її свекра, однак надання їй права короткочасного виїзду буде суперечити законодавству», - сказав помічник голови ДПтСУ Ігор Андрушко.