Від ВР від’їхало кілька машин «швидкої допомоги»

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зустрічають вигуками «Ганьба!» депутатів від більшості, які виходять з будівлі ВР.

Громадські активісти також закликали мітингуючих поки не розходитись і почекати повного закриття ВР.

Перед учасниками мітингу виступають опозиційні депутати, зокрема Андрій Парубій, який у своєму виступі зазначив, що українці ніколи не дадуть ухвалити антиукраїнський за своєю сутністю законопроект про мови.

Від ВР також від’їхало декілька машин «швидкої допомоги», в одній з яких знаходився, за словами народних депутатів, їх колега Микола Петрук, постраждалий під час бійки в парламенту.

У парку біля ВР чергує біля 10 автобусів міліції та «Беркуту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.