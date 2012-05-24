Від ВР від’їхало кілька машин «швидкої допомоги»
Біля Верховної Ради триває акція протесту громадських організацій та громадян проти мовного законопроекту.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції зустрічають вигуками «Ганьба!» депутатів від більшості, які виходять з будівлі ВР.
Громадські активісти також закликали мітингуючих поки не розходитись і почекати повного закриття ВР.
Перед учасниками мітингу виступають опозиційні депутати, зокрема Андрій Парубій, який у своєму виступі зазначив, що українці ніколи не дадуть ухвалити антиукраїнський за своєю сутністю законопроект про мови.
Від ВР також від’їхало декілька машин «швидкої допомоги», в одній з яких знаходився, за словами народних депутатів, їх колега Микола Петрук, постраждалий під час бійки в парламенту.
У парку біля ВР чергує біля 10 автобусів міліції та «Беркуту».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».
Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.