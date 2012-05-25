Єфремов заявляє, що вчора у них було 229 голосів за мовний закон

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що станом на вчора в парламенті було 229 голосів за ухвалення закону про засади мовної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав журналістам.

Він зазначив, що версії про те, що нібито фракція ПР спровокувала бійку вчора у парламенті, бо не вистачало голосів за законопроект, не відповідає дійсності. Він додав, що таким чином опозиція намагається виправдати «свої вчорашні дії». «За ніч придумали таку версію», - сказав О.Єфремов.

На уточнююче запитання журналістів, чи є необхідні 226 голосів за ухвалення даного законопроекту, О.Єфремов відповів: «На вчорашній день у нас було рівно 229 голосів».

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 травня, розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.