Єфремов заявляє, що вчора у них було 229 голосів за мовний закон
Голова фракції ПР спростовує версію про те, що нібито фракція ПР спровокувала бійку вчора у парламенті, бо не вистачало голосів за законопроект.
|Єфремов спростовує версію
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав журналістам.
Він зазначив, що версії про те, що нібито фракція ПР спровокувала бійку вчора у парламенті, бо не вистачало голосів за законопроект, не відповідає дійсності. Він додав, що таким чином опозиція намагається виправдати «свої вчорашні дії». «За ніч придумали таку версію», - сказав О.Єфремов.
На уточнююче запитання журналістів, чи є необхідні 226 голосів за ухвалення даного законопроекту, О.Єфремов відповів: «На вчорашній день у нас було рівно 229 голосів».
Як повідомляв УНІАН, учора, 24 травня, розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».
Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.