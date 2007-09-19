Ющенко думає, що Мороз хоче стати матрьошкою

Запропонована головою Верховної Ради України 5-го скликання Олександром МОРОЗОМ система реформування місцевої виконавчої влади призведе до узурпації влади. Про це заявив сьогодні на нараді з головами місцевих державних адміністрацій Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він повідомив, що 26 червня у вже неповноважній ВР було зареєстровано законопроект №3725, яким передбачається перетворення голови ВР із спікера на центральну політичну фігуру з утворенням «радянської матрьошки – вертикалі рад». При цьому Президент наголосив, що ідеологом цього законопроекту є О.МОРОЗ. За словами В.ЮЩЕНКА, у разі втілення у життя цього законопроекту, ВР стає найвищим органом державної влади, концентруючи в своїх руках законодавчі, контрольні, виконавчі та частково судові функції.

На переконання глави держави, такі пропозиції означають узурпацію влади, дестабілізацію балансу повноважень різних гілок влади, який передбачений Конституцією.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що створення такої централізованої моделі жодним чином не відповідає ідеології розвитку самоврядування і піднесенню авторитету місцевої влади.

Довідка УНІАН. Ініціатором проект закону “Про внесення змін до Конституції України” (щодо удосконалення механізму організації публічної влади) (№ 3725 від 26 червня 2007 року) є О.МОРОЗ.

Згідно з пояснюваною запискою до законопроекту, він обумовлений необхідністю проведення наступного етапу конституційної реформи.

Зокрема, проектом уточнюється розподіл конституційних повноважень між гілками влади з метою забезпечення балансу між ними, ефективної співпраці Президента України, парламенту та Уряду, їх взаємної відповідальності за здійснення державної політики, результати їх діяльності.

Так, голови місцевих державних адміністрацій, відповідно до нової редакції статті 118, призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом міністрів, і голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень підзвітні та підконтрольні Кабміну.

До повноважень місцевих державних адміністрацій, відповідно до нової редакції статті 119, належатиме забезпечення контролю за додержанням Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів місцевими органами виконавчої влади, підпорядкованими центральним органам виконавчої влади, та органами місцевого самоврядування; координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, та їх взаємодія з органами місцевого самоврядування; контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування наданих їм законом окремих повноважень виконавчої влади; інші визначені законом повноваження.

Уточнюються і розширюються повноваження органів місцевого самоврядування.

Зокрема, частина перша статті 136 визначатиме, що депутати Верховної Ради Криму обиратимуться на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. При цьому депутати Верховної Ради АРК та сільські, селищні, міські голови, яких обрано на чергових виборах у 2006 році, вважаються обраними строком на п`ять років.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обиратимуть строком на п’ять років відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях (зміни до частини другої статті 141).

Відповідно цієї ж статті виключається норма про те, що голова районної та обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Уточнюється порядок фінансування місцевого самоврядування (зміни до статті 142): законом визначається мінімальна частка від податків і зборів, які спрямовуються на формування доходів місцевих бюджетів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок виконання рішень органів державної влади, компенсуються державою.

При цьому повноваження обласних державних адміністрацій, пов’язані з підготовкою та виконанням обласних бюджетів, здійсненням делегованих відповідними обласними радами повноважень, припиняються не пізніш ніж через два місяці з дня введення в дію цього закону.