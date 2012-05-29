В опозиції пояснюють, що київський референдум - це тільки піар

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної парторганізації «Батьківщини», про це Ю.Одарченко заявив, коментуючи широко розрекламовану кампанію з проведення референдуму в Києві.

«Напередодні виборів мера Києва пропозиція «покращити» ситуацію у мегаполісі, прославляючи основного кандидата на посаду столичного голови від влади, є нічим іншим, ніж відвертим піаром» - вважає БЮТівець.

Ю.Одарченко стверджує, що рішення цього першого київського референдуму, ініційованого головою КМДА Олександром Поповим, не буде обов’язковим до виконання, і може бути проігнорованим 2/3 частиною депутатів міської ради.

За словами депутата, рішення стає обов’язковим до виконання та не може бути скасовано будь-яким органом лише при імперативному референдумі, на який виноситься конкретний проект для схвалення.

«Запропонований варіант референдуму з трьома «розпливчастими» питаннями від Попова не є розглядом конкретних проектів рішень, як це має бути при імперативному референдумі. Результати консультативного референдуму будуть лишень «обов’язковими до врахування» під час розгляду відповідних питань. Крім того, закон дозволяє ігнорувати рішення консультативного референдуму, якщо за це проголосує 2/3 міської ради», - сказав Ю.Одарченко.

Він також звернув увагу на відсутність конкретики у тексті питань, що виносяться на референдум. Це три питання: «Чи схвалюєте Ви обов’язкове включення до щорічного бюджету м.Києва надання адресної матеріальної допомоги та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці?», «Чи схвалюєте Ви створення в Києві підлеглої міській громаді муніципальної міліції, що має забезпечувати порядок у місті та безпеку жителів?», «Чи схвалюєте Ви базові проектні рішення нового Генерального плану розвитку м.Києва?».

За словами депутата, муніципальну міліцію можна створити без референдумів, як це відбулося у Львові, Луцьку, Житомирі, а Генплан корегуватиме міська рада, роблячи необхідні винятки із проектних показників.

До того ж, на думку законодавця, питання про надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та бюджетникам порушує чинну статтю 71 Конституції України щодо недопущення проведення референдуму з питань податків, бюджету та амністії.

Як зазначається в повідомленні, з 18 травня розпочався збір підписів за проведення першого київського референдуму.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко заявив, що вважає загальноміський референдум у столиці, який активно рекламує київська влада, - «класичним передвиборчим «лохотроном» на кошти киян».

За його словами, «за умови проведення у столиці референдуму на нього треба виносити серйозні питання, які справді турбують киян. Зокрема, введення мораторію на забудову історичної частини міста, а не передвиборчу попсу, на зразок, чи погоджуєтеся ви, щоб ми платили вам більші пенсії та зарплати з бюджету».

Також директор Аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко заявив, що всі питання, котрі пропонує влада винести на міський референдум у Києві, поставлено з порушенням законодавства, а також вони є нелогічними з точки зору думки киян.