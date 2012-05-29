Яценюк каже, що за «мовний» закон ПР добере на виборах максимум відсотків 5

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV у понеділок, 29 травня.

«Те, що роблять вони, не має жодного відношення до мови. Соціологічна компанія R&B показала, що в тому випадку, якщо буде прийнятий закон про мови, рейтинг ПР зросте на 5%. Їх цікавить тільки одне – утримання влади. Їм абсолютно байдужа доля країни, доля українців, зокрема й російськомовних», - цитує А.Яценюка пресс-служба «Фронту Змін».

Депутат наголосив, що, згідно зі статтею 10 Конституції України, єдиною державною мовою в Україні є українська, а єдина мова зі спеціальним статусом - російська. «Жодних утисків російської мови немає», - додав лідер «Фронту Змін».

«Я звинувачую Партію регіонів і чинного Президента в спробі розпалити міжнаціональну ворожнечу і розколоти країну», - заявив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня розгляд законопроекту про принципи мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

В результаті бійки з розсіченою головою було госпіталізовано члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Миколу Петрука, а один із авторів «мовного» законопроекту - народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко - заявив, що йому погрожували фізичною розправою.

Законопроект, проти якого виступила опозиція, передбачає, що єдиною державною мовою залишається українська, й звуження сфери її використання забороняється. Разом із тим у законопроекті визнається право громадян на мовне самовизначення й передбачена заборона на обмеження права використання регіональних мов. До таких в Україні відносяться 15 мов, зокрема російська, кримськотатарська і румунська.

Статус регіональної може бути надано мові в тому разі, якщо її використовують не менш як 10% громадян, які проживають на певній території. Використання регіональних мов передбачає переклад передвиборчої, судової та нотаріальної документації, а за бажанням громадян, і внесення даних про них регіональною мовою в паспорт та інші офіційні документи. Регіональними мовами випускники шкіл зможуть складати тести, іспити й проходити співбесіди. Крім цього, пропонується дозволити органам місцевого самоврядування вести цими мовами діловодство та використовувати їх у листуванні з органами державної влади вищого рівня.