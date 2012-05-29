Болдирєв наїхав на Литвина

Результативність голосування в парламенті за законопроект «Про принципи державної мовної політики» залежатиме від ефективності роботи з колегами по Верховній Раді України. Про це заявив член фракції Партії Регіонів Юрій Болдирєв на круглому столі в газеті « Известия в Украине».

За його словами, «ми мали проголосувати і одержати близько 230 голосів і закрити це питання (йдеться про голосування 24 травня - УНІАН). Ю.Болдирєв сказав: «Ну спікер є спікером - мудрець з мудреців - закрив сесію, не давши нам проголосувати, і я б сказав перекласти його на плечі Президента, котрий мав його підписувати». «Але Володимир Михайлович (спікер ВР Володимир Литвин - УНІАН) як дуже гнучкий (це слово Ю.Болдирєв повторив кілька разів - УНІАН) політик прийняв таке рішення», - підкреслив депутат з фракції ПР. При цьому додав, що після цього В.Литвин почав говорити, що закінчився парламентаризм, що треба терміново оголошувати вибори. «Я думаю, що це така людська реакція - спочатку зробив, а потім подумав, що зробив і які будуть наслідки», - сказав Ю.Болдирєв. На його думку, В.Литвин проявив «неймовірну обережність і не бажаючи ставити під удар, мабуть, депутатів з більшості».

При цьому народний депутат України Андрій Павловський (фракція БЮТ- «Батьківщина») сказав, що В.Литвин «не хотів ставити під удар своє майбутнє на мажоритарному окрузі», оскільки він планує балотуватися в Житомирській області, а це, за його словами, «україномовна область».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що вже наступного тижня може не бути необхідної кількості голосів за даний законопроект, Ю.Болдирєв сказав, що «можна за цей тиждень опуститися на 216 (йдеться про кількість депутатів, які є в Партії регіонів і в КПУ - УНІАН), а можна піднятися на 250 - це все залежить від того, наскільки ефективно працювати з колегами по парламенту».

Ю.Болдирєв підкреслив, що голосування має відбутися, оскільки «перестрибнути Регламент неможливо – треба визначитися». «Просто так зробити вигляд, що не було законопроекту не вийде», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня розгляд законопроекту про принципи мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді відбулася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.

Внаслідок бійки з робитою головою був госпіталізований у лікарню депутат від «БЮТ-Батьківщини» Микола Петрук, а народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що йому погрожували фізичною розправою.

Законопроект (ініціатори – В.Колесніченко і Сергій Ківалов), проти якого виступила опозиція, передбачає, що єдиною державною мовою залишається українська, і звуження сфери її використання забороняється. У той же час у законопроекті признається право громадян на мовне самовизначення і передбачена заборона на обмеження права використання регіональних мов. До таких в Україні відносяться 15 мов, зокрема російська, кримськотатарська і румунська.

Згідно із законопроектом, статус регіональної може бути наданий мові в тому разі, якщо її використовують не менше 10% громадян, що проживають на певній території. Використання регіональних мов припускає переклад передвиборної, судової і нотаріальної документації, а, за бажанням громадян, і внесення даних про їх регіональну мову в паспорт та інші офіційні документи. Регіональними мовами випускники шкіл зможуть здавати тести, іспити і проходити співбесіди. Крім цього, пропонується дозволити органам місцевого самоврядування вести ними діловодство і використовувати їх у листуванні з органами державної влади вищого рівня.