Литвин шкодує, що Україна і Польща не грають у фіналі Євро-2012

Україна і Польща довели Європі і світу свою спроможність разом реалізовувати грандіозні проекти, сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин у неділю під час зустрічі з Маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за словами В.Литвина, «ми зробили все, аби відбулося футбольне свято. Гостинність, яку виявили Україна та Польща під час чемпіонату, неодмінно служитиме створенню позитивного іміджу наших держав».

Разом з тим, керівник парламенту пожалкував, що збірні України і Польщі не вийшли у фінал Євро-2012.

Сторони високо оцінили рівень двосторонньої парламентської співпраці і наголосили на важливості подальшого розвитку конструктивної співпраці, у тому числі у рамках міжпарламентських асамблей.

На прохання Б.Борусевича В.Литвин розповів про поточну політичну ситуацію в Україні напередодні виборчої кампанії. Голова Верховної Ради зауважив, що нині важко спрогнозувати результати виборів, зазначивши, що на розстановку сил у парламенті майбутнього скликання істотно вплине мажоритарна складова. В.Литвин висловив думку, що наступний парламент буде складнішим, ніж нинішній, але й відповідальнішим.

За словами маршалка Сенату, Євросоюз сподівається, що парламентські вибори в Україні відбудуться у демократичний і прозорий спосіб. При цьому він запевнив, що Польща і надалі підтримуватиме євроінтеграційні прагнення України і лобіюватиме її інтереси у ЄС.