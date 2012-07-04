Два «регіонали» відкликали свої голоси за мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Муц заявив сьогодні під час телефонної прес-конференції.

За словами депутата, відповідну заяву він написав на ім’я голови Верховної Ради і направив в апарат парламенту. Аналогічні заяви, за його словами, подали також голова Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів Василь Чуднов і голова Львівської обласної організації Партії регіонів Петро Писарчук.

«Ми троє вийшли з зали хвилин на 15, я і не сподівався, що будуть обговорювати цей законопроект, його не було в порядку денному. Як тільки я дізнався, що моя картка проголосувала, одразу написав заяву, в якій вказав, що відкликаю свій голос, оскільки в момент голосування я був відсутній, а результат голосування суперечить моїй позиції і переконанням», – пояснив О.Муц.

Він запевнив, що залишається противником запровадження другої державної мови в Україні.

О.Муц нагадав, що вже неодноразово заявляв про це і підкреслював, що не голосуватиме за законопроект про засади державної мовної політики.

На початку червня О.Муц та В.Чуднов не підтримали мовний законопроект у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня за ухвалення мовного закону в цілому майже у повному складі проголосували фракції Народної партії, Партії регіонів та КПУ.

Зокрема, закон підтримали 190 з 194 депутатів від Партії регіонів.

У повному складі проголосували 25 депутатів від КПУ та 19 з 20 депутатів від Народної партії. Не голосував депутат з Народної партії Микола Рудченко.

Ухвалити цей закон також допомогли двоє членів групи «Реформи заради майбутнього» Валерій Гацько та Євген Константинов і 10 позафракційних.

При цьому на сайті ВР вказується, що також проголосувала картка віце-спікера Миколи Томенка.Жоден представник фракції «БЮТ-Батьківщина» не проголосував за закон.

Повідомлялося також, що за ухвалення цього рішення свій голос також віддав член фракції НУ-НС Ігор Палиця. Вчора він заявив, що не брав участі у голосуванні за мовний закон.

Народний депутат Микола Шершун (фракція Народної партії) також заявив, що не голосував за закон про засади державної мовної політики.

Всього закон підтримали 248 з 364 народних депутатів.

Сьогодні про відкликання свого голосу заявив П.Писарчук.