Два «регіонали» відкликали свої голоси за мовний закон

16:58, 04 липня 2012
Політика
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Народний депутат від Партії регіонів, екс-голова Тернопільської обласної організації Партії регіонів Орест Муц і народний депутат, голова Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів Василь Чуднов відкликали свої голоси за закон про засади державної мовної політики.  

депутати голосують

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Муц заявив сьогодні під час телефонної прес-конференції.

За словами депутата, відповідну заяву він написав на ім’я голови Верховної Ради і направив в апарат парламенту. Аналогічні заяви, за його словами, подали також голова Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів Василь Чуднов і голова Львівської обласної організації Партії регіонів Петро Писарчук.

«Ми троє вийшли з зали хвилин на 15, я і не сподівався, що будуть обговорювати цей законопроект, його не було в порядку денному. Як тільки я дізнався, що моя картка проголосувала, одразу написав заяву, в якій вказав, що відкликаю свій голос, оскільки в момент голосування я був відсутній, а результат голосування суперечить моїй позиції і переконанням», – пояснив О.Муц.

Він запевнив, що залишається противником запровадження другої державної мови в Україні.

О.Муц нагадав, що вже неодноразово заявляв про це і підкреслював, що не голосуватиме за законопроект про засади державної мовної політики.

На початку червня О.Муц та В.Чуднов не підтримали мовний законопроект у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня за ухвалення мовного закону в цілому майже у повному складі проголосували фракції Народної партії, Партії регіонів та КПУ.

Зокрема, закон підтримали 190 з 194 депутатів від Партії регіонів.

У повному складі проголосували 25 депутатів від КПУ та 19 з 20 депутатів від Народної партії. Не голосував депутат з Народної партії Микола Рудченко.

Ухвалити цей закон також допомогли двоє членів групи «Реформи заради майбутнього» Валерій Гацько та Євген Константинов і 10 позафракційних.

При цьому на сайті ВР вказується, що також проголосувала картка віце-спікера Миколи Томенка.Жоден представник фракції «БЮТ-Батьківщина» не проголосував за закон.

Повідомлялося також, що за ухвалення цього рішення свій голос також віддав член фракції НУ-НС Ігор Палиця. Вчора він заявив, що не брав участі у голосуванні за мовний закон.

Народний депутат Микола Шершун (фракція Народної партії) також заявив, що не голосував за закон про засади державної мовної політики.

Всього закон підтримали 248 з 364 народних депутатів.

Сьогодні про відкликання свого голосу заявив П.Писарчук.

 

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