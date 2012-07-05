Януковича попередили: вибори до ВР стануть критичним тестом

Парламентські вибори в Україні цього року розглядаються як критичний тест для політичної легітимності влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні у Києві продовженні звіту Freedom House щодо ситуації в Україні «Б’ючи на сполох – раунд 2: на захист демократії в Україні».

«Парламентські вибори, які відбудуться у жовтні 2012 року, зараз розглядають як в Україні, так і за її межами як критичний тест для політичної легітимності влади та демократичних перспектив країни», - зазначається у звіті.

У документі наголошується, що, незважаючи на ухвалення нового виборчого закону, досі залишаються можливості для маніпуляцій. Зокрема, наголошується, що, згідно з новим законом, ЦВК має повноваження вирішувати, які кандидати мають право балотуватися в одномандатних округах, а окружні виборчі комісії можуть усувати спостерігачів із виборчих дільниць і відповідатимуть за підрахунок голосів і підбиття підсумків на основі даних, наданих дільничними виборчими комісіями.

«Крім того, виборчі комісії зазвичай ухвалюють рішення більшістю голосів, і попри те, що опозиційні сили будуть представлені у комісіях, можна прогнозувати, що комісії контролюватимуть представники партії влади», - йдеться у звіті.

У Freedom House зазначають, що як і на попередніх виборах, в основі всіх побоювань щодо наслідків нового закону про вибори та критичного ставлення до майбутніх парламентських виборів лежить системна недовіра щодо намірів владної команди Президента Віктора Януковича.

«Ця недовіра, поза сумнівом, зростає як серед громадянського суспільства України, так і серед зацікавлених міжнародних спостерігачів. Її підживлює, зокрема, те, що широко вважається вибірковим переслідування опозиційних політиків, передусім, ув’язнення Юлії Тимошенко, підкріплене фінансовим тиском на опозиційні політичні сили й незалежні ЗМІ», - йдеться у звіті.

У документі наголошується, що від того, яке середовище створить влада напередодні виборів і яким чином вона проведе ці вибори, напряму залежить, чи буде репутацію влади відновлено, чи остаточно знищено.