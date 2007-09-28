УНІАН відкриває доступ до всіх новин
06:00, 28 вересня 2007Політика
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Он-лайн з 28 вересня по 1 жовтня
Інформаційне агентство УНІАН тимчасово відкриває безкоштовний доступ до повної стрічки новин.
Випуск усіх новин у режимі он-лайн здійснюватиметься через веб-сторінку агентства з 9.00 28 вересня до 23.00 1 жовтня. УНІАН надає таку можливість з метою якнайширшого висвітлення подій в Україні, пов’язаних з достроковими парламентськими виборами.
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