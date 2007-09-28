Тимошенко обіцяє відмовитися від прем’єрства, якщо...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє відмовитися від прем’єрського крісла, якщо їй протягом двох років не вдасться повернути громадянам їх заощадження в Ощадбанку.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1».

«Я знаю, що ми зможемо протягом двох років людям гроші повернути. Якщо я не повернути людям гроші протягом двох років, я на відміну від наших чоловіків – політиків покладу заяву і піду з посади, тому що посади не потрібні, якщо ти не можеш обіцяне людям дати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер БЮТ висловила впевненість, що повернення заощаджень не призведе до зростання інфляції в Україні. «Ми зобов’язані протягом двох років безінфляційно, без будь-яких фінансових стресів повернути людям заощадження», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що уряду під її керівництвом протягом 1,5 місяця вдалося збільшити доходи держбюджету на 68% що становить майже 70 млрд. грн. і тому вдасться вирішити питання з заощадженнями. «Ми не та політична сила, яка думає, що люди підуть з життя, а держава буде просто обіцяти віддати ці заощадження і буде чекати поки не буде кому брати ці заощадження», - додала лідер БЮТ.