Тимошенко обіцяє відмовитися від прем’єрства, якщо...

09:48, 28 вересня 2007
Політика
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Лідер БЮТ повідомила деталі в телеефірі

Юлія Тимошенко вітає прихильників БЮТ перед початком виборчого мітингу. Львів, 26 вересня Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє відмовитися від прем’єрського крісла, якщо їй протягом двох років не вдасться повернути громадянам їх заощадження в Ощадбанку.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1».

«Я знаю, що ми зможемо протягом двох років людям гроші повернути. Якщо я не повернути людям гроші протягом двох років, я на відміну від наших чоловіків – політиків покладу заяву і піду з посади, тому що посади не потрібні, якщо ти не можеш обіцяне людям дати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому лідер БЮТ висловила впевненість, що повернення заощаджень не призведе до зростання інфляції в Україні. «Ми зобов’язані протягом двох років безінфляційно, без будь-яких фінансових стресів повернути людям заощадження», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що уряду під її керівництвом протягом 1,5 місяця вдалося збільшити доходи держбюджету на 68% що становить майже 70 млрд. грн. і тому вдасться вирішити питання з заощадженнями. «Ми не та політична сила, яка думає, що люди підуть з життя, а держава буде просто обіцяти віддати ці заощадження і буде чекати поки не буде кому брати ці заощадження», - додала лідер БЮТ.

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