Тимошенко хоче домовлятися з Росією ”миттєво”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у разі перемоги демократичних сил на виборах одразу будуть ініційовані переговори щодо постачання російського газу в Україну. Про це вона заявила сьогодні, під час прес-конференції.

«Ми миттєво будемо готувати зустріч щодо постачання газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому вона запевнила, що жодних тривалих переговорів з цього питання не буде.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що нова демократична команда не допустить жодних перебоїв з постачанням газу, і Україна буде надійною країною - транзитером газу до Європи.

Лідер БЮТ також наголосила, що у питанні постачання газу необхідно обходитися без посередників. «Я думаю, що цього разу Україна і Росія зможуть побудувати взаємини без посередників», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.