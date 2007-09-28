Ющенко думає, що еліта не має грати крапленими картами
Президент оцінив толерантність партій
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає, що нинішня виборча кампанія пройшла більш толерантно, ніж минула.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у прямому ефірі телеканалу ICTV у спеціальному загальнонаціональному проекті «Свобода слова».
В.ЮЩЕНКО запропонував звернути увагу на те, як проходить виборча кампанія – вона на дві третини є толерантнішою, як була два роки тому. «Тоді здавалось, що буде громадянська війна, що тут вже замішано на крові, не кажучи вже про два з половиною роки тому”, - зауважив він.
За його словами, під час консультацій з ключовими учасниками виборів стало ясно, що українська еліта і влада стали більш терпляче ставитися один до одного. „А це хороший урок того, що висновки будуть із минулого зроблені”, - підкреслив він.
Президент наголосив на важливій ролі еліти, влади у питанні консолідації нації. „Надзвичайно великий хрест лежить на еліті, вона на половину корпусу має іти в перед і те, що з’являються ідеї, які не працюють на консолідацію, мені не подобається”. – зауважив він. Глава держави піддав критиці те, що і досі ініціюють референдуми щодо статусу російської мови, НАТО. „Це те, що не повинна робити еліта нації, не грати крапленими картами, не витягувати з рукавів мічені тузи, хоча, безумовно, приносять декому деякі вигоди політичного характеру – це не є політика високого рівня, це містечкове політиканство, яке не дає можливості дивитись на цільну ідею нації”, - зауважив він.