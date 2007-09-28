Луценко: без радикального наступу на мафію нічого не зміниться

Лідер блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Україна отримає демократичну більшість в парламенті і уряд народної довіри.

Як повідомляє прес-служба блоку НУ-НС, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми маємо визнавати людське волевиявлення», - переконаний лідер Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». Він запевнив, що якщо Центральна виборча комісія отримає протоколи з підписами усіх членів дільничних комісій і непідробними печатками, - «Україна отримає демократичну більшість в парламенті і уряд народної довіри». «Мова йде не про те, хто буде першим, другим чи третім, мова йде про командний результат. Якщо постане питання або ЛУЦЕНКО буде міністром, або розвалиться демократична більшість, то я не буду очільником відомства», - стверджує Ю.ЛУЦЕНКО.

«Зараз наші експерти працюють над планом майбутнього демократичного уряду народної довіри. Невздовзі ми побачимо завдання, а відтак і тих персоналій, які ці завдання зможуть виконати», - розповів він і додав, що в уряді народної довіри буде декілька пріоритетів.

«Перший – це пакет реформ правоохоронної та судової системи задля реального наступу на мафію, адже без цього ми нічого не змінимо в країні, - переконаний лідер Блоку. – Другий пріоритет – податковий кодекс, який дасть нове життя підприємництву і становленню середнього класу, а третій – новий український бюджет, який виконає всі соціальні гарантії Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» та БЮТ».

В той же час він запевнив, що буде опікуватися антикримінальним наступом.

«Я готовий до всього джентльменського політичного пакету: і бути в опозиції, і при владі , і у парламенті. Але я знаю одне – сьогодні без радикального наступу на мафію нічого не зміниться в країні, і я буду займатися реалізацією саме цієї політики», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.