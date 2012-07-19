НСЖУ нагадує, що нардепів годують платники податків

Зважаючи на те, що порушена прокуратурою міста Києва кримінальна справа за фактом збору та поширення журналістами LB.ua інформації про публічного діяча — народного депутата - створює небезпечний прецедент порушення прав журналістів на здійснення своїх професійних обов’язків по інформуванню суспільства, Національна спілка журналістів України та Асоціація медіа-юристів готові надати юридичну підтримку журналістам LB.ua.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСЖУ.

«НСЖУ спільно з колегами з Медіа-профспілки оприлюднила звернення до Президента з вимогою втручання у ситуацію з тиском на незалежні ЗМІ, - наголошує перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко. – Але, крім вияву солідарності колегам, ми пропонуємо і практичну правову допомогу журналістам LB.ua. Також Спілка вважає, що ситуація з LB.ua та Телеканалом ТВі має бути предметом розгляду позачергового засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів».

В НСЖУ наголошують, що законодавством України встановлені гарантії здійснення журналістами своїх прав для забезпечення свободи слова, зокрема, свободи політичної дискусії, в Україні, гарантії із заборони цензури. Крім того, виборцям гарантовані права щодо якнайширшого інформування про діяльність народних обранців.

До зазначених гарантій відноситься право журналіста безперешкодно відвідувати приміщення органів влади, відкриті заходи, які ними проводяться, здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів. Жодним законом не передбачено обмежень на здійснення фотозйомки в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Все, що відбувається в цьому залі, апріорі становить суспільний інтерес громадян - виборців і платників податків. До того ж, заборона поширення інформації можлива лише на підставі рішення суду, в іншому випадку це вважається цензурою. Подібного рішення суду щодо заборони поширення опублікованої на сайті LB.ua інформації немає, зазначають у Спілці журналістів.

Крім того, доступ до інформації про публічного діяча не може бути обмежено відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини неодноразово вказував у своїх рішеннях, зокрема і щодо України, що політики є найменш захищеними від критики громадськості і журналістів, що публічним діячам слід очікувати на менший ступінь захисту свого приватного життя, оскільки: “надання публічним діячам можливості цензурувати пресу та суспільну дискусію, прикриваючись захистом своїх особистих прав, було б фатальним для свободи вираження поглядів у царині політики” та “обираючи свою професію, вони залишили себе відкритими для суворої критики і пильного нагляду; це той тягар, який політики мають прийняти в демократичному суспільстві”.

Юридичний центр, створений Національною спілкою журналістів України спільно з Асоціацією медіа-юристів надає юридичні консультації журналістам і редакціям у разі порушення їх професійних прав та здійснює юридичну підтримку у разі порушення проти них кримінальних справ чи провадження цивільних справ у суді, йдеться в повідомленні Національної спілки журналістів України.

Як повідомлялося, 18 липня ц. р. прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms-листування депутата на ресурсі LB.ua у листопаді 2011 року. У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua.

Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу. 18 липня прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка повідомила, що В.Ландік наполягав на розгляді своєї заяви і прийнятті прокуратурою процесуального рішення за фактом порушення таємниці його листування.

Вона зазначила, що дійсно у ЗМІ зі слів редактора Інтернет-видання інформаційного порталу LB.ua була інформація про примирення сторін зазначеного конфлікту. «Однак після цього до прокуратури надійшла заява від народного депутата, в якій він просив прийняти процесуальне рішення за попередньою заявою від 21 червня 2012 року. А тому згідно з вимогами законодавства, прокуратурою Печерського району Києва проведено перевірку, за результатами якої порушено кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування та недоторканості приватного життя», - сказала М.Мушка.