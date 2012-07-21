Керівник обласного штабу опозиції: це - вибори по-донецьки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За його словами, обшуки в Маріуполі він пов'язує зі своєю прес-конференцією 17 липня, на якій закликав жителів Донецької області взяти участь в акції «Україна проти Януковича».

«Не минуло й двох діб, як в офіс фірми, одним із засновників яких є моя дочка, прийшли з черговою перевіркою. Підкреслю, що Ема Олександрівна Ярошенко – один з восьми засновників, але постанова була виписана на її ім'я... – розповів О.Ярошенко. – І так по всій Україні... А що це означає? Те, що владою рухає страх, вона намагається себе убезпечити, але я заявляю про те, що ми продовжуємо працювати. А такі дії я сприймаю як тиск, як політичне беззаконня. Це вибори по-донецьки».

Він нагадав, що під час обшуку на фірмі були вилучені жорсткі диски і всі теки з бухгалтерськими звітами за останні 3 роки. За словами О.Ярошенка, провести фото- чи відеофіксацію документів, які підтверджують правочинність обшуку, працівники податкової міліції не дозволили, проте, як вдалося зазначити працівникам фірми, папери на обшук були виписані на «Торговий Дім Яруд», тоді як в обшукуваному офісі вже близько трьох років розташовується інше підприємство «ТОВ Яруд Нерухомість».

«Я розцінюю цей факт (обшуку) як акт політичного тиску на мене, як лідера опозиції, через моїх родичів», - підкреслив опозиційний лідер.

При цьому він додав, що за півтора року регулярних обшуків усіх податківців вже знає в обличчя. «Коли я вчора запитав, чи розуміють вони (податківці, які здійснювали обшук), що зараз виконують політичне замовлення – ті опустили очі. Ясно, що є людський чинник - вони виконавчі люди. Але невже не зрозуміло, що це провокація, що в людей, тих же працівників обшукуваних фірм, вже накипіло і вони вибухнуть. Повірте, що наприкінці обшуку були і вибачення, і вони пояснити щось намагалися», - сказав О.Ярошенко, зазначивши, що обшуки для нього вже стали звичною справою, адже «на одному з підприємств за останні 1,5 року провели 12 обшуків».

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У свою чергу прес-служба Державної податкової служби в Донецькій області, коментуючи проведення обшуків у Маріуполі, повідомила, що 19 липня в області була виявлена організована злочинна група, члени якої займалися розробкою і реалізацією різних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, створенням мережі «фіктивних» фірм для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Було відмічено, що організатором злочинної групи став 45-річний житель Маріуполя, який притягується до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво. При цьому в повідомленні підкреслили, що всі заходи «проводилися виключно в рамках закону з метою перевірки господарської діяльності, політична підоснова була абсолютно виключена».

Податківці заявили, що «і надалі порушення податкового законодавства рішуче присікатимуться незалежно від політичної приналежності порушників».

Проте О.Ярошенко спростував, що проти нього порушено кримінальну справу «стосовно даної інформації».

«Стосовно мене, що стосується даної інформації, кримінальна справа не порушена за тією темою, яка вийшла з посиланням на податкову службу», - сказав опозиціонер. І нагадав, що проти нього вже більше року тому було порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 2 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), але суд першої інстанції визнав невинуватість О.Ярошенко, а Апеляційний суд надіслав справу на дослідування в обласну прокуратуру.