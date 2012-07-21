Регіонал - опозиції: Друзі, не витрачайте гроші, вони будуть викинуті на вітер

Як передає кореспондент УНІАН, серед них - народний депутат, сестра глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна – Юлія Льовочкіна.

Список кандидатів буде переданий для затвердження на з`їзді Партії регіонів, який відбудеться в Києві 30 липня.

Ю.Льовочкіна має намір балотуватися в окрузі № 6 (Феодосія, Кіровський район).

Також серед кандидатів в одномандатних мажоритарних округах - народні депутати Олена Нетецька і Борис Дейч, міністр освіти Криму Віталіна Дзоз, голова правління заводу «Фіолент» Олександр Баталін, міністр регіонального розвитку і ЖКГ Криму Сергій Брайко, секретар Керченської міськради Валентина Лютикова, мер євпаторійского селища Мирний Олег Параськів, гендиректор холдингової компанії «Титан України» Олександр Нечаєв і голова правління компанії «Крименерго» Григорій Груба.

Лідер кримських «регіоналів», голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов висловив упевненість у перемозі своїх однопартійців на всіх округах у Криму, оскільки вважає, що у Партії регіонів на півострові немає реальних конкурентів. «Ми - єдина сила в автономії, що має фундаментальну політичну вагу», - сказав він.

«Друзі, не витрачайте гроші, вони будуть викинуті на вітер», - сказав у ході конференції кримський спікер, перший заступник голови кримської організації Партії регіонів Володимир Константинов, звертаючись до політичних опонентів.

«Нехай гроші витрачають. Це теж дохідна частина кримчан, але ми все одно переможемо», - сказав, сміючись, В.Могильов.

Своє вітання учасникам конференції передав спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін. Його зачитав депутат Держдуми Анатолій Виборний.