Регіонал - опозиції: Друзі, не витрачайте гроші, вони будуть викинуті на вітер
Кримська організація Партії регіонів сьогодні на конференції висунула по 10 округах автономії 10 кандидатів для участі в парламентських виборах.
|А Могильов думає про дохідну частину...
Список кандидатів буде переданий для затвердження на з`їзді Партії регіонів, який відбудеться в Києві 30 липня.
Ю.Льовочкіна має намір балотуватися в окрузі № 6 (Феодосія, Кіровський район).
Також серед кандидатів в одномандатних мажоритарних округах - народні депутати Олена Нетецька і Борис Дейч, міністр освіти Криму Віталіна Дзоз, голова правління заводу «Фіолент» Олександр Баталін, міністр регіонального розвитку і ЖКГ Криму Сергій Брайко, секретар Керченської міськради Валентина Лютикова, мер євпаторійского селища Мирний Олег Параськів, гендиректор холдингової компанії «Титан України» Олександр Нечаєв і голова правління компанії «Крименерго» Григорій Груба.
Лідер кримських «регіоналів», голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов висловив упевненість у перемозі своїх однопартійців на всіх округах у Криму, оскільки вважає, що у Партії регіонів на півострові немає реальних конкурентів. «Ми - єдина сила в автономії, що має фундаментальну політичну вагу», - сказав він.
«Друзі, не витрачайте гроші, вони будуть викинуті на вітер», - сказав у ході конференції кримський спікер, перший заступник голови кримської організації Партії регіонів Володимир Константинов, звертаючись до політичних опонентів.
«Нехай гроші витрачають. Це теж дохідна частина кримчан, але ми все одно переможемо», - сказав, сміючись, В.Могильов.
Своє вітання учасникам конференції передав спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін. Його зачитав депутат Держдуми Анатолій Виборний.