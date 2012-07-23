Експерт: якщо депутатську недоторканність скасують, опозиція опиниться у тюрмі

У разі, якщо депутатську недоторканність буде скасовано, представники опозиції опиняться у в’язниці.

Як передає кореспондент УНАН, таке переконання під час прес-конференції висловив директор Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран.

«Скасування депутатської недоторканності – це абсолютний популізм. Тому що депутатська недоторканність – це абсолютно демократична європейська норма» - наголосив він.

На переконання С.Тарана, всі, хто говорить про скасування цієї норми, виступають за те, щоб українська політика розвивалася не за європейським зразком.

«Якщо зараз скасувати депутатську недоторканність, завтра опозиції в країні не буде - вони всі підуть у в’язницю» - сказав С.Таран.

При цьому політолог вважає, що механізм депутатської недоторканності можна і необхідно удосконалити. Зокрема, серед проблем із цією нормою в Україні С.Таран виділив невміння депутатів розмежувати політичну діяльність, на яку вона розрахована, та іншу свою діяльність. «Хоча б оприлюднення власних декларацій – це вже буде крок по розмежуванню між бізнесом і політикою і вирішенням проблеми з депутатською недоторканністю, яка в нас сьогодні сприймається винятково як зловживання», - відзначив С.Таран.

У свою чергу політтехнолог, директор компанії “Berta Communication” Тарас Березовець вважає, що поки що скасовувати депутатську недоторканність в Україні не потрібно, тому що в такому разі увага правоохоронних органів до депутатів зросте в рази.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Конституційний Суд оприлюднив рішення щодо ухваленого Верховною Радою 20 червня законопроекту про внесення змін до Основного Закону, який передбачав скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів. Цей законопроект був внесений опозицією.

КС погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.

Водночас суд не погодився з виключенням норм щодо недоторканності Президента України.

Також суд не погодився з тим, щоб Верховна Рада вилучала із Конституції норму стосовно недоторканності суддів.