Ющенко розраховує, що Янукович послухає Кучму і Кравчука

Про це заявив екс-президент Віктор Ющенко в інтерв’ю 5 каналу.

Він заявив, що питання статусу російської мови залежатиме він виборів до Верховної Ради.

"Відповідь, бути чи не бути російській мові другій, залежить, перш за все, від жовтня 2012 року. Все решта, можна політизувати, можна демонструвати, я вітаю, аплодую, можна навіть не робити уроків, хто голосував за той закон. Забути. Я скоріше думаю, що моя нація так і зробить, вона забуде до жовтня", - цитує Українська правда.

"Коли, я говорю про ту роботу, яку робить моя політична сила, я вважаю, що вона абсолютно вірно зробила, що ініціювала події біля Українського дому. Але події біля Українського дому не дають вичерпної відповіді. Тому що ми працюємо не з інструментом, який має кінцевий вплив, і формує відповідь, всього-на-всього він породжує частину атмосфери, яка може вплинути", - уточнив він.

"Я займаюсь, наприклад, тим, що було б дуже добре, якби три українські президенти сьогодні стали солідарними, висловилися по цій позиції, і схилили діючого президента зробить той важель, який дійсно в його руках - накласти вето", - зазначив екс-президент.

При цьому Ющенко уточнив, що "у президента вибір, м’яко кажучи складний, тому що в будь-якому випадку йому буде піднята "жовта картка", або одною частиною суспільства, або другою".

"Я думаю, що голос першого президента, і другого, і третього, може бути критичним, для того, щоб на них або спертись чинному президенту, прийняти рішення, і пояснити нації, чому тільки так треба було їм поступать. Оце місія президентів, шановні", - вважає він.

Екс-президент також висловив переконання, що більше ніж він Януковичу ніхто зауважень не робить.

"Я думаю, що більше ніж я, по темі антиукраїнської політики, чинному президенту очі-в-очі ніхто не говорив. Я можу це стверджувати", - підсумував він.