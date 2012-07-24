Губернатор розповів, що Янукович зробить з мовним законом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, інформуючи про свою зустріч з Президентом минулого тижня.

«Дійсно з Президентом говорилось про мовний закон, - зауважив голова ОДА. – Президент знає ті тривоги, які є у суспільстві щодо цього закону. Президент сказав наступне: Україна була, є і залишається прогнозованою державою, яка послідовно буде виконувати всі зобов’язання, які взяла перед Європейським Союзом. Одне із зобов’язань перед ЄС – підписана у 1995 році Європейська хартія про мови. Відповідно до цього буде прийнятий закон про мовну політику в Україні, в якому чітко буде написано-зазначено: в Україні державною мовою є одна – українська».

За словами М.Вишиванюка, цей закон Президент віддав на експертизу, у тому числі й Венеціанській комісії.

«Глава держави свої застереження разом із зауваженнями, які надасть експертна комісія, направить у Верховну Раду для врахування, – cказав він. - Але найголовнішим залишається те, що в Україні буде єдина державна українська мова. В той же час будуть забезпечені права національних меншин на використання їхніх мов».

На уточнююче запитання про використання української мови державними службовцями, керівник області наголосив: «На українській, виключно на українській».

«У держустановах усі будуть зобов’язані говорити українською державною», - сказав М.Вишиванюк і додав: «Закон буде повернуто на доопрацювання з відповідними поправками».