Екс-голова ЦВК: від відеокамер користі не було і немає

Зокрема, в інтерв’ю «Главкому» він згадав про деталі подібного досвіду за часів своєї роботи у ЦВК.

За словами Я.Давидовича, ідея встановити веб-камери на дільницях на президентських виборах в 2004 році належала тодішньому голові ЦВК Сергію Ківалову, і виникла вона після поїздки С.Ківалова до Росії, де на виборах у той час з окружними комісіями був відеозв’язок.

«Ми тоді багато на це грошей дали, під експеримент потрапили дільниці в Одеській, Київський, Черкаській і ще кількох областях», - зазначив екс-голова ЦВК, додавши: «Наскільки я пам’ятаю, більше мільйона гривень витратили в 2004 році на веб-камери. Ми тих веб-камер накупили стільки, що я потім не знав, куди їх подіти. Я їх ледь збув Луценку в МВС» (у період, про який йдеться, міністром внутрішніх справ був Юрій Луценко – УНІАН).

Проте, за словами Я.Давидовича, у день голосування оголилися всі недоліки цієї ідеї. «По-перше, зв'язок був дуже неякісним. По-друге, інформація з веб-камер на дільницях беззмістовна, вона нічого нам не дала: гармидер, іде голосування, люди ходять - нічого не зрозуміло. Ніякого корисного ефекту ми не отримали», - констатував він.

Оцінюючи цей досвід, Я.Давидович зазначає: «Зараз я не бачу сенсу в веб-камерах на дільницях… Більше того, в нас ще й телефонного нормального зв’язку з частиною виборчих дільниць Закарпатської та Чернівецької області немає. Там буває, що позичають у військових кабель, щоб встановити зв'язок. Мобільного покриття в деяких місцях також немає… а вони про оптоволокно думають, про такі високі матерії. Треба ж реально дивитись на ситуацію».

Стосовно самого процесу слідкування за порушеннями на дільницях за допомогою веб-камер, екс-голова ЦВК розповів, як це відбувалося: «Включили ми камеру, показує нам голосування на дільниці. І що? Там стоїть натовп людей, ходять, щось відбувається. Що це дає? Нічого. Була б там бійка чи щось схоже, але це ж будуть 34 тисячі дільниць, хто їх буде відслідковувати?».

На запитання, чи могли дані з камер бути доказом в суді чи фігурувати в справі вже після виборів, Я.Давидович відповів негативно. «Законодавством це не передбачено. Нам десятки касет надсилали з відео порушень разом зі скаргами. Дивились ми їх в ЦВК. Суддя потім подивиться. А що далі? Рішення по них не ухвалюються, судові рішення приймаються на підставі документів», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності і відвертості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення і впровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України в 2012 році" кошти в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Раніше, 2 липня, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисячі відеокамер для спостереження за ходом голосування.