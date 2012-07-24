Суд у справі Пукача поновлять у вересні: відпустка

Як повідомила УНІАН представник інтересів вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теліченко, рішення про перерву в слуханні справи суд оголосив сьогодні.

"Я вважаю правильним, що суд нарешті оголосив перерву і відклав слухання справи до 4 вересня. Учасники процесу зможуть реалізувати своє право на відпустку", - сказала В.Теліченко.

Вона висловила думку про те, що така тривала перерва в судових засіданнях не є порушенням прав О.Пукача на розумний термін судового розгляду.

Адвокат також повідомила, що на сьогодні суд допитав 11 з 13 заявлених свідків.

"Залишилося допитати двох свідків, місцезнаходження яких прокуратура встановлює, оскільки дані про місце їх проживання застаріли", - зазначила В.Теліченко.

Вона підкреслила, що має намір заявити клопотання про допит додаткових свідків, оскільки зі свідчень тих, хто був допитаний, неможливо належним чином встановити обставини і мотив злочину.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала в Печерський райсуд Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.Пукача.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачуваний у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисне скоїв убивство останнього.

Справа О.Пукача розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.