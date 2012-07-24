У Табачника божаться, що стипендії студентам не урізатимуть

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОУ.

"Останні зміни до порядку індексації доходів громадян направленні на приведення у відповідність механізму нарахування індексації стипендії до діючого механізму нарахування індексації заробітної плати та пенсії", - зазначається у повідомленні.

У Міносвіти роз’яснюють, що "рішення уряду має на меті удосконалення нормативно–правової бази та унормування чинного механізму індексації й здійснено з повним дотриманням процедури підготовки документів такого рівня, включаючи погодження профспілок".

При цьому в Міносвіти обіцяють найближчим часом спільно із Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів підготовити спільний лист з роз’ясненнями та конкретними прикладами застосування порядку індексації стипендій.

Також у міністерстві наголосили, що новий порядок нарахування індексації стипендій не відноситиметься до студентів першого року навчання магістратури; студентів другого – четвертого року навчання бакалаврату тощо.

"Розмір звичайної академічної стипендії студента університету становить 530 гривень на місяць, а індексація стипендії на сьогодні становить 36,7%. Таким чином, проіндексована стипендія становить на сьогодні 724,51 гривні", - підкреслили в Міносвіти, зауваживши, що нова редакція Закону України «Про вищу освіту» передбачає встановлення мінімального розміру академічної стипендії на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум (на сьогодні це 1102 грн.). "З прийняттям зазначеного Закону Верховною Радою України зникне необхідність у застосуванні порядку індексації стипендії взагалі", - зазначили в Міносвіти.