Азаров переконався, що справа Тимошенко під європейським контролем

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні М.Азаров провів зустріч зі співголовою моніторингової групи, створеної за ініціативи Президента Європарламенту Мартіна Шульца, екс-Президентом Європарламенту Петом Коксом.

Під час зустрічі П.Кокс поінформував главу українського уряду про хід виконання мандату місії Європейського парламенту щодо вивчення «справи Тимошенко» в Україні. Зокрема, він зазначив, що члени місії безпосередньо беруть участь у всіх судових засіданнях, які проходять у справі колишнього керівника уряду. Крім того, він повідомив М.Азарову, що сьогодні зранку зустрічався з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською і провів цікаву та продуктивну розмову.

У свою чергу, М.Азаров поцікавився умовами роботи моніторингової групи Європарламенту, побажаннями і пропозиціями з боку місії. «Глава уряду переконався, що для повноцінної роботи місії Європарламенту в Україні створені всі необхідні умови і нарікань на це з боку представників Європарламенту немає», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, нині в Україні працює моніторингова група Європарламенту на чолі з колишнім Президентом Польщі Алєксандром Кваснєвським та екс-Президентом Європарламенту Петом Коксом.

Президент ЄП Мартін Шульц заявив, що П.Кокс та А.Кваснєвський матимуть доступ до всіх документів справ, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників.

Європарламент, у свою чергу, надаватиме юридичну та логістичну підтримку в їхній роботі.