Яценюк, Турчинов і Тягнибок оприлюднять результати переговорів

Сьогодні відбудеться спільна прес-конференція Яценюка, Турчинова і Тягнибока.

Сьогодні о 13.00 відбудеться спільна прес-конференція голови Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, керівника Центрального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександра Турчинова і голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега Тягнибока. Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», учасники прес-конференції оприлюднять результати переговорів щодо участі у виборах до Верховної Ради та спільні дії у Верховній Раді VII скликання Місце проведення – Київ, вул. Турівська, 13. Акредитація представників ЗМІ за телефонами: (067) 230-17-05, (050) 145-82-73, (044) 220-07-73.

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