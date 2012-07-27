Томенко: Більшість після «мовного» зашморгу влаштує Україні ще борговий

Зокрема, мова йде про два законопроекти, які передбачають внесення змін до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

М.Томенко зауважив, що одним з проектів пропонується збільшити майже утричі з 15 до 44 млн гривень граничний обсяг державних гарантій для залучення кредитних коштів Державного банку розвитку КНР на фінансування програми заміщення споживання імпортного природного газу вугіллям вітчизняного видобутку шляхом впровадження технологій Китайської Народної Республіки. Він додав, що з пояснювальної записки видно, що Держбанк розвитку КНР підтвердив готовність відкрити спеціальну кредитну лінію для фінансування цієї програми на загальну суму понад 3 млрд дол США.

Другим законопроектом, додав віце-спікер, передбачається забезпечення реалізації проектів у сільському господарстві, а саме закупівля китайських засобів захисту рослин, насіння для сільськогосподарських культур, сільськогосподарського знаряддя та іншої сільгосппродукції в Україну. Згідно з висновками експертів, зауважив М.Томенко, у разі прийняття вказаних змін граничний обсяг державних гарантій збільшиться у 2,6 раза (з 15 до 39 млн грн).

“У разі ж прийняття Верховною Радою України обох зазначених законопроектів, як зазначають експерти Верховної Ради України, граничний обсяг державних гарантій для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями може збільшитися на 53 мільярди 800 мільйонів гривень”, - йдеться у повідомленні.

М.Томенко звернув увагу уряду та народних депутатів України на те, що за останні роки роботи в парламенті не пригадує жодного випадку, аби законопроекти, які передбачають взяття державою на себе фантастичних фінансових зобов’язань, вносилися без конкретних розрахунків і прогнозів, погоджень з відповідними державними органами.

"Враховуючи те, що в урядовому законопроекті не міститься інформація про погодження з міністерствами та відомствами, цікаво дізнатися чи це є позиція уряду, чи окремих міністрів, які лобіюють інтереси бізнесу іншої держави та конкретних українських фірм ", - зазначив заступник голови ВР. М.Томенко додав, що після того, як влада зробила крок до “мовного” зашморгу України, тепер вона готується до зашморгу боргового.