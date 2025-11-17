Прокурор САП, обґрунтовуючи запобіжний захід для Чернишова зазначив, що колишній чиновник може втекти за межі України та вплинути на свідків.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд відправити під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави у 55 мільйонів гривень одного з фігурантів "плівок Міндіча" - колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова. Про це заявив прокурор САП, виступаючи під час засідання суду з обрання запобіжного заходу Чернишову.

Прокурор зазначив, що, з огляду на майновий стан, розмір застави є помірним для Чернишова. Пояснюючи необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, прокурор зазначив, що існує ризик переховування Чернишова від органів досудового розслідування, знищення та спотворення документів та речей, які мають значення для справи, незаконного впливу на свідків та вчинення інших кримінальних правопорушень.

Обвинувач зазначив, що ризик переховування Чернишова підтверджується тим, що він з січня 2018 року по дату складання клопотання про обрання запобіжного заходу більше 50 разів виїздив за кордон.

"Також встановлено, що Чернишов має значний майновий стан, що дозволить йому спокійно проживати за кордоном", - зауважив прокурор.

Крім цього обвинувач зазначив, що, за даними слідства, Чернишов знищив частину листування з дружиною, що, на думку обвинувачення, свідчить про ризик знищення доказів.

Прокурор САП також вказав на ризик впливу на свідків, оскільки водій Чернишова та співробітники клініки бізнесмена Олександра Цукермана володіють важливою для слідства інформацією.

Також прокурор звернув увагу на високий рівень конспіративності дій Чернишова - зокрема "використання під час вчинення злочинів псевдонімів".

Прокурор САП також нагадав, що Чернишову вже було повідомлено про підозру, що свідчить про "значні підстави вчинення нових кримінальних правопорушень".

Говорячи про підозру колишньому міністру, прокурор зазначив, що слідство підозрює Чернишова у незаконному збагачені, а також декларуванні недостовірної інформації. Представник САП пояснив, що, за версією слідства, фігурант "справи Мідаса" бізнесмен Цукерман з метою легалізації частини незаконно отриманих коштів передав їх колишньому віцепрем’єру Олексію Чернишову кількома траншами у доларах та євро під час особистих зустрічей.

Він також додав, що для конспірації частину незаконно отриманих коштів Чернишову передавали через дружину, яку співрозмовники позначили псевдонімом "Професор". Зокрема, зафіксовано передачу Цукерманом для Чернишова 500 тисяч доларів 9 травня 2025 року.

Крім того, слідство підозрює Чернишова в декларуванні недостовірної інформації. Як пояснив прокурор, колишній віцепрем’єр при звільненні з посади, під час подання декларації до НАЗК не зазначив інформацію "про отримані ним грошові кошти, а саме про факт набуття 11 лютого 227,3 тисяч доларів та 99,5 тисяч євро, набуття 4 березня 2025 року 500 тисяч доларів, а також набуття 9 травня 2025 року 500 тисяч доларів".

Прокурор САП додав, що, навіть подаючи виправлену декларацію, Чернишов не повідомив про отриману готівку. На його думку, обґрунтованість підозри підтверджується зібраними проти Чернишова доказами.

Адвокат Чернишова, зі свого боку, стверджує, що Чернишов та особа на псевдо "Че Гевара" - це не одна і та ж особа й наголошує, що відповідні докази є у сторони обвинувачення.

Корупційний скандал в енергетиці - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ та САП з викриття корупції у сфері енергетики. Правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Германа Галущенка.

Пізніше НАБУ повідомило про причетність до схеми низки осіб, серед яких був і Олексій Чернишов.

12 листопада суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той займав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.

За двох фігуранток "справи Мідас", Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, яких ВАКС відправи під варту, вже було внесено застави. Розмір застави склав 37 мільйонів гривень.

