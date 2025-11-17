Прем'єр Угорщини знову заявив, що проти надання Україні фінансової підтримки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, що отримав листа від президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з закликом продовжити фінансову підтримку України й нахабно висловився в соцмережі Х з цього приводу.

Орбан зазначив, що президентка Єврокомісії в листі вказала, що фінансовий дифіцит України є значним, тому вона звернулася до країн Європейського Союзу з проханням "виділити більше грошей".

"Дивовижно. Тоді як стало очевидно, що військова мафія розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президентка Комісії пропонує надіслати ще більше коштів", - написав прем'єр Угорщини.

Відео дня

При цьому, Орбан порівняв допомогу Україні зі "спробою допомогти алкоголіку, надіславши ще один ящик горілки".

"Угорщина не втратила здорового глузду", - написав він в кінці посту.

Ставлення Угорщини до війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився, що в України немає шансів виграти війну. За його словами, фінансова підтримка України "вбиває" ЄС "економічно та фінансово". Також Орбан додав, що наразі ситуація та час більш сприятливі для Росії. Прем'єр Угорщини вважає, що Європі час починати налагоджувати "комунікацію з Росією".

Також ми писали, що Орбан вважає загрозу нападу Росії на країни Євросоюзу та НАТО перебільшеною. Він зазначив, що Москві не вистачить ресурсів, щоб вести таку масштабну війну. Також прем'єр-міністр Угорщини додав, що Європа набагато сильніша, а Росії за понад три роки повномасштабної війни в Україні не вдалося її повністю захопити.

Вас також можуть зацікавити новини: