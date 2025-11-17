Дальність ураження цих ракет становить до 15 кілометрів.

Французькі винищувачі Mirage 2000, які були передані Україні, оснастили високоточними ракетами "повітря-повітря" Magic-2 для протидії російським повітряним цілям.

Як зазначає "Мілітарний", Командування Повітряних сил Збройних сил України оприлюднило кадри літака, який отримав ці французькі ракети. Вони оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дає змогу точно вражати цілі на малих дистанціях та під час маневреного бою.

Зауважується, що ці ракети використовують винищувачі Mirage 2000, а також інші літаки, інтегровані з французькими системами управління озброєнням.

"Бойова частина ракети – осколково-фугасна, з попередньою насічкою уламків для максимально ефективного ураження повітряних цілей. Magic-2 призначені для знищення ворожих літаків та гелікоптерів, включно з винищувачами, штурмовиками та іншими повітряними засобами противника", – зазначає видання.

На оприлюдненому відео також можна помітити, що український Mirage 2000 має шість відміток про успішні перехоплення російських крилатих ракет.

Які основні характеристики високоточних ракет "повітря-повітря" Magic-2

У "Мілітарному" зауважили, що дальність ураження ракет Magic-2 – до 15 кілометрів, швидкість – понад 3 Маха, маса – близько 89 кг, а довжина сягає 2,72 метра.

Цю ракету було створено з двох окремих відсіків – переднього та заднього. Вони постачаються у спеціальних контейнерах.

Так, у передньому відсіку розміщені інфрачервона головка самонаведення, автопілот, електричний привід рулів, джерело живлення та система підривачів.

"Головка працює у швидкісному режимі сканування завдяки рухомому плоскому дзеркалу з малою інерцією, що забезпечує високу завадозахищеність та ефективне захоплення цілі", – пояснює портал.

У задньому відсіку встановлені твердопаливний двигун із сумарним імпульсом 2650 кг/с та бойова частина, розроблена для формування щільного поля уламків під час вибуху.

Винищувачі Mirage-2000 для України

Як повідомлялося, у вересні стало відомо, що Франція на початку року передала Україні до п’яти винищувачів Mirage 2000.

Крім того, Україна планує закупити 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для посилення бойової авіації.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські пілоти, які вже вміють керувати винищувачами Mirage-2000, швидко зможуть опанувати управління літаками Rafale.

