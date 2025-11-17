Безморозний період тривав з 12 квітня.

У Києві зафіксували перший заморозок, що свідчить про закінчення безморозного періоду. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, 16 листопада у столиці вперше цієї осені температура повітря знизилась до -1,2 градуса.

Кліматологи пояснили, що це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 12 квітня - загалом 218 днів.

Зауважується також, що середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

"Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках - лише 144 дні, а рекордно довгий - 232 дні відмічений у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Цього тижня в Україні відбудеться "репетиція" зими

Як повідомляв УНІАН, цього тижня до України прийде сильне похолодання - до мінусових значень температури і з мокрим снігом.

Так, температура знизиться вже з 18 листопада. Утім, похолодання триватиме лише два дні та з середини тижня знову стане тепліше. Водночас вже на вихідних температура має знову знизитися.

