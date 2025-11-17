Рюге пояснив, що поки немає фінального рішення щодо початку операції в повітряному просторі України.

Позиція НАТО полягає в тому, що потрібно захищати власний повітряний простір та територію. Наразі консенсусу щодо початку операції в повітряному просторі України немає, заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге.

На питання журналіста, чи не доцільніше збивати, наприклад, ворожий безпілотник або балістичну ракету в небі над Україною, якщо вони наближаються до повітряного простору країни НАТО, Руге зазначив, що поки що лише окремі країни пропонують це робити.

"Немає рішення, немає консенсусу НАТО щодо початку операцій в українському повітряному просторі", - сказав Рюге.

Він додав, що Альянс ще до кінця не визначився, чи варто це робити. Водночас, за словами помічника генерального секретаря НАТО, Україні надається величезна підтримка.

"Ми допомагаємо Україні захищатися. Це дуже важко, але ми постійно дуже стараємося відправити Україні техніку для захисту від російських авіаударів", - зазначив Рюге.

Також він нагадав, що нещодавно Німеччина передала Україні додаткові системи "Patriot".

Загроза для НАТО з боку Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що НАТО слід переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. На його думку, Росія здатна досить швидко відновити свої війська і напасти на східну країну-члена НАТО. Пісторіус не виключає, що статися це може ще до 2029 року. Водночас, він зазначив, що НАТО здатне захищатися, але слід краще оснастити боєздатні збройні сили.

Також ми писали, що журналісти німецької газети Die Welt вважають, що Росія має кілька нових видів озброєння, яке становить велику загрозу для інших країн. В документі викладено аналіз новітнього арсеналу стратегічних ядерних сил РФ. Зокрема, особливо там згадується крилата ракета з ядерною енергетичною установкою "Буревісник". Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито завершення розробки цієї ракети. Прогнозується, що країна-агресор здатна ввести в експлуатацію дану ракету вже за 2-3 роки.

