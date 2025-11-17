Нові санкції мають посилити тиск на Путіна з метою припинення війни в Україні.

Зі схвалення президента США Дональда Трампа Конгрес переходить до розгляду двопартійного законопроєкту про додаткові санкції проти Росії, заявив сенатор США Ліндсі Грем. За його словами, вони нададуть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".

"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна", - написав він у соціальній мережі X (Twitter).

Грем додав, що законопроєкт надасть американському лідеру більше гнучкості та повноважень, щоб підштовхнути кремлівського диктатора до мирних переговорів, впливаючи не тільки на Росію, а й на Іран, наприклад, який підтримує режим Путіна.

Відео дня

Також сенатор підкреслив, що санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії "вже мали значний вплив".

Тиск Заходу на Путіна - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трампу запропонували три варіанти санкцій проти РФ, він обрав не найжорсткіший. Терпець президента США врешті-решт увірвався після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час. Водночас у Трампа є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався.

Крім того, ми також розповідали, що США підтримують ЄС у використанні заморожених російських активів для України. Хоча остаточне рішення досі не було ухвалено.

Вас також можуть зацікавити новини: