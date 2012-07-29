Політолог: Чесний голос виборця коштує до 200 гривень

В українському суспільстві є попит на продпайки від кандидатів у народні депутати, що фактично є підкупом.

Таку думку висловив політолог школи політичної аналітики при НаУКМА, доцент академії Держуправління Андрій Дуда в ефірі "Ера-FM".

"На жаль, незрілість кандидатів великою мірою диктується незрілістю суспільства. Цей прямий зв'язок випливає з того, що є певний запит на продпайки, є певний запит на підкуп. Тому кандидати працюють з ним, як з найбільш дешевою технологією", - цитує Дуду Gazeta.ua.

За його словами, політична партія, яка проводить передвиборчу кампанію середнього масштабу, має чесно витратити на кожен голос виборців 180-200 грн.

"Якщо дивитися по вартості голосу, то якщо йдеться про організацію повноцінної виборчої кампанії, мінімально треба десь 180-200 гривень. Тобто це вартість утримання штабів, це агітація у середній (передвиборчій) кампанії. У цій ситуації легше дати 100 гривень виборцю. А продпайок - це, наприклад, гречка, яка купується оптом, тому його вартість дуже дешева", - зазначив Дуда.

Водночас, експерт підкреслив, що нині є амбітні команди, які намагаються принаймні поки що демонструвати нові стандарти підходу до виборця.

"Той факт, що в нас ще до з'їздів оголошують претендентів на кандидатів, попри певні нюанси, вже є свідченням того, що наші політичні сили ростуть. Раніше це було суперкулуарно", - вважає Дуда.