Біля суду у Харкові, що розглядає справу Тимошенко, - бійка

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», «молоді люди спортивної статури, яких зібрала Партія регіонів, напали на прихильників екс-прем’єр-міністра під час встановлення сцени для проведення мітингу. Ці особи перешкоджали встановленню сцени і звукопідсилюючої апаратури. Також хтось кинув у середину натовпу коробку, після падіння якої пролунав хлопок і пішов дим. При цьому міліція в сутичку не втручається».

На запитання, чому вони не намагаються зупинити провокаторів, присутній керівник міліції відповів, що у нього лише завдання «виставити цепочку».

За даними пресс-служби, підтримати Ю.Тимошенко до Харкова приїхали група з близько 30 народних депутатів. Незважаючи на провокації, депутатам таки вдалося встановити сцену.

Як тільки опозиціонери почали виступати перед людьми, «регіонали» підігнали практично під сцену опозиції машину зі звукопідсилюючою апаратурою, з якої лунає репертуар з-під Печерського суду. Таким чином практично не чути виступаючих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ.

Ю.Тимошенко в зал судових засідань не доставлено.

Нагадаємо, у жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.