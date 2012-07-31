Литвин підпише мовний закон

14:14, 31 липня 2012
Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що зобов'язаний підписати мовний закон, оскільки згідно з конституцією і регламентом його пропозиції були відхилені.  

Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявляє, що буде змушений підписати мовний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні під час прес-конференції після ХІІ з’їзду Народної партії.

Спікер зауважив, що змушений буде це зробити, оскільки згідно з Конституцією України та Регламентом ВР, його поправки до мовного закону були відхилені. «Якщо брати Конституцію та Регламент, у голови Верховної Ради тільки зобов’язання є, а прав жодних немає», - сказав В.Литвин.

Він наголосив, що фактично шлях для підписання закону відкрив розгляд 4 проектів постанов, якими пропонувалося відхилити мовний закон, однак це не було підтримано.

Крім того, В.Литвин висловив жаль, що ніхто з депутатів не прочитав його поправки до мовного закону. «Якщо жодна пропозиція спікера не прийнята, то він негайно зобов’язаний підписати поданий йому на підпис закон», - сказав В.Литвин. При цьому він додав, що закон буде підписаний найближчим часом.

Голова ВР також зауважив, що мав не одну розмову з Президентом України Віктором Януковичем щодо мовного закону. В.Литвин, зокрема, запропонував ухвалити на наступній сесії загальнодержавну програму з розвитку української мови як єдиної державної з відповідним бюджетним фінансуванням.

Крім того, додав спікер, вчора він зареєстрував у парламенті проект закону про порядок застосування мов в Україні.

В.Литвин також повідомив, що всі свої пропозиції направив Президенту України.

«Вчора я направив Президенту своє звернення, і після цього треба, очевидно, приймати рішення щодо мовного закону», - сказав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 липня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що у В.Литвина не залишилося юридичних підстав для відмови у підписанні мовного закону.

«Зазвичай керівники, які обіймають такі посади, - відповідальні люди, і чудово розуміють, що є певні юридичні процедури, які вони зобов'язані виконувати як керівники. І тут, незалежно від твоєї точки зору, згодний ти чи не згодний, ти, згідно з посадою, яку обіймаєш, зобов'язаний це робити», - сказав О.Єфремов, підкресливши, що «всю юридичну базу ми пройшли таким чином, що він зобов'язаний підписати цей документ».

У зв'язку з цим він пояснив, що ВР на позачерговому засіданні 30 липня відхилила поправки спікера до мовного законопроекту.

"Відповідно до регламенту, голова ВР Володимир Литвин мав право внести поправки до цього законопроекту, і якби ми їх не розглянули, то у нього були б підстави не підписувати документ. Тепер же Литвин зобов’язаний відповідно до 94 статті Конституції це зробити та негайно спрямувати його на підпис Президенту", - сказав О.Єфремов.

Він наголосив, що В.Литвин нестиме відповідальність згідно до законодавства, якщо відмовиться підписати документ.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради В.Литвин подав у відставку. Він звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що той його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Вчора, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Також парламент відмовився внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Крім того, Верховна Рада розглянула 4 постанови, внесені депутатами від опозиції, про скасування мовного закону, проте жодний документ не набрав необхідної кількості голосів.

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