Литвин підпише мовний закон

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявляє, що буде змушений підписати мовний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні під час прес-конференції після ХІІ з’їзду Народної партії.

Спікер зауважив, що змушений буде це зробити, оскільки згідно з Конституцією України та Регламентом ВР, його поправки до мовного закону були відхилені. «Якщо брати Конституцію та Регламент, у голови Верховної Ради тільки зобов’язання є, а прав жодних немає», - сказав В.Литвин.

Він наголосив, що фактично шлях для підписання закону відкрив розгляд 4 проектів постанов, якими пропонувалося відхилити мовний закон, однак це не було підтримано.

Крім того, В.Литвин висловив жаль, що ніхто з депутатів не прочитав його поправки до мовного закону. «Якщо жодна пропозиція спікера не прийнята, то він негайно зобов’язаний підписати поданий йому на підпис закон», - сказав В.Литвин. При цьому він додав, що закон буде підписаний найближчим часом.

Голова ВР також зауважив, що мав не одну розмову з Президентом України Віктором Януковичем щодо мовного закону. В.Литвин, зокрема, запропонував ухвалити на наступній сесії загальнодержавну програму з розвитку української мови як єдиної державної з відповідним бюджетним фінансуванням.

Крім того, додав спікер, вчора він зареєстрував у парламенті проект закону про порядок застосування мов в Україні.

В.Литвин також повідомив, що всі свої пропозиції направив Президенту України.

«Вчора я направив Президенту своє звернення, і після цього треба, очевидно, приймати рішення щодо мовного закону», - сказав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 липня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що у В.Литвина не залишилося юридичних підстав для відмови у підписанні мовного закону.

«Зазвичай керівники, які обіймають такі посади, - відповідальні люди, і чудово розуміють, що є певні юридичні процедури, які вони зобов'язані виконувати як керівники. І тут, незалежно від твоєї точки зору, згодний ти чи не згодний, ти, згідно з посадою, яку обіймаєш, зобов'язаний це робити», - сказав О.Єфремов, підкресливши, що «всю юридичну базу ми пройшли таким чином, що він зобов'язаний підписати цей документ».

У зв'язку з цим він пояснив, що ВР на позачерговому засіданні 30 липня відхилила поправки спікера до мовного законопроекту.

"Відповідно до регламенту, голова ВР Володимир Литвин мав право внести поправки до цього законопроекту, і якби ми їх не розглянули, то у нього були б підстави не підписувати документ. Тепер же Литвин зобов’язаний відповідно до 94 статті Конституції це зробити та негайно спрямувати його на підпис Президенту", - сказав О.Єфремов.

Він наголосив, що В.Литвин нестиме відповідальність згідно до законодавства, якщо відмовиться підписати документ.

Довідка УНІАН. 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

4 липня голова Верховної Ради В.Литвин подав у відставку. Він звинуватив свого першого заступника Адама Мартинюка в тому, що той його «підставив» у питанні ухвалення мовного закону.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.

Того дня В.Литвин заявив, що не підпише закон про засади державної мовної політики.

Вчора, 30 липня, на позачерговій сесії Верховна Рада відмовилася задовольнити заяву В.Литвина про звільнення з посади голови ВР.

Також парламент відмовився внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував В.Литвин.

Крім того, Верховна Рада розглянула 4 постанови, внесені депутатами від опозиції, про скасування мовного закону, проте жодний документ не набрав необхідної кількості голосів.