Азаров похвалився: за підсумками 7 місяців зафіксовано нульову інфляцію

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю центральним телеканалам країни, яке транслює Перший національний телеканал.

«Цього року вона (інфляція – УНІАН) на сьогодні поки що нульова», - сказав він.

Нагадаємо, що офіційно дані щодо інфляції в липні і з початку року Держстат дає не пізніше 6 серпня.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

В Україні в червні 2012 року, порівняно з травнем, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти червня 2011 року - на 1,2%

Інфляція в січні-червні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,2%, із початку 2012 р. (червень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,1%.

6 червня ц.р. міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що зниження темпів зростання інфляції в Україні відбувається в результаті зниження рівня попиту на внутрішньому ринку.

«Низька інфляція або дефляція означає зниження попиту або перевиробництво. У нас перевиробництва немає. Це означає (причина зниження інфляції – УНІАН) – зниження попиту», - сказав П.Порошенко.

Він повідомив, що на сьогодні Мінекономіки вивчає причини існуючого рівня інфляції. За словами міністра, причина може полягати в обмеженні доступу населення до кредитних ресурсів банків.

П.Порошенко зазначив, що за таких темпів інфляції її рівень може бути нижчим від очікуваного за підсумком року 7,9%. «Інфляція становить з початку року 0,4%. Це означає, що ми на заданий показник інфляції не вийдемо», - сказав він.