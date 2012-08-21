Херсонська міська рада узаконила «язык»

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 47 депутатів міськради з 56, які зареєструвалися у сесійній залі. 6 депутатів проголосували проти, 1 – утримався і два – не голосували.

Рішення ухвалене з метою реалізації положень Закону України «Про засади мовної політики».

Мер Херсона Володимир Сальдо, який виступив перед голосуванням, повідомив, що згідно з даними обласного управління статистики Херсонської області, за результатами перепису населення 2001 року, 55,4% жителів області вважають себе українцями, а 45,3% – росіянами. При цьому у місті Херсон ця пропорція становить 56,2% і 42,5% відповідно.

Тому, сказав мер, даним рішенням ми інформуємо жителів міста, що регіональною мовою на території Херсонської міської ради стає російська мова.

Під час обговорення рішення виступили 6 депутатів від опозиційних фракцій, які входять до складу об'єднання «За Батьківщину», які закликали своїх колег з фракції Партії регіонів, що становлять більшість в міськради, відмовитися від ухвалення даного рішення.

Опозиціонери вказували на неоднозначність положень прийнятого закону, на відсутність механізмів його реалізації і джерел фінансування, і пропонували проект цього рішення спершу розглянути на комісії і лише потім виносити на розгляд міськради.

Також депутат від КПУ Алла Беліченко так і не змогла одержати відповідь на запитання, як після ухвалення даного рішення формуватимуть класи у херсонських школах – чи будуть в одній школі класи з різною мовою навчання або ж окремо будуть школи з російською і українською мовою навчання.

Перед початком сьогоднішньої сесії з 14.00 біля будівлі мерії Херсона проходило пікетування прихильників опозиційних партій, зокрема, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» та інших, які протестували проти розгляду Херсонською міськрадою рішення про регіональну мову.

Якихось інцидентів під час пікетування не відбулося.

Коли після закінчення сесії депутати міської ради виходили з будівлі мерії, пікетувальники зустріли їх скандуванням: «Ганьба!» і «Запроданці!».

Нагадаємо, раніше статус регіональної російській мові надали Одеса, Севастополь, Харків, Миколаїв, а також Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Луганська, Дніпропетровська області і Крим.