Експерт: У ЦВК було достатньо інформації, аби відмовити Сацюку в реєстрації

За його словами, ЦВК має достатньо можливостей для отримання інформації про кандидатів із різних джерел.

«Центрвиборчком може отримати у будь-якому порядку - через засоби ЗМІ, через офіційне звернення, чи через заяву - документи, які говорять про те, що той чи інший кандидат не має права балотуватися, бо він є порушником закону», - сказав він у ексклюзивному коментарі Укрінформу.

Він також відкидає будь-які пояснення деяких експертів про неможливість перевірити у ЦВК той обсяг документів, які подаються кандидатами на реєстрацію.

«Якщо подаються документи на реєстрацію, то для того і є ЦВК, аби розглянути на їх відповідність існуючому законодавству. Інша справа, що складно «перелопатити» таку велику кількість документів. Тоді виникає питання - навіщо їх так багато подавати? Можливо, варто було б обмежити на законодавчому рівні кількість необхідних документів», - сказав політолог.

Кость Бондаренко зіслався на кілька резонансних прикладів: «Маю на увазі приклади з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. Для них також не подавали якихось додаткових документів. Зокрема, довідки із Сан-Франциско, що Павло Лазаренко перебуває там, ніхто ж не приносив. Але ЦВК прийняло відповідне рішення - не реєструвати».

Що ж до такого застереження для кандидатів у народні депутати, як їхня причетність до спецслужб інших держав, то на думку політолога, воно не є визначальним. «Є кадрові співробітники, а є такі, які працюють як радники. Це різні речі. Якщо говорити про Сацюка, то він може бути радником десяти спецслужб світу, але йому б не заборонялося висуватися в Україні, якби він перебував тут протягом останніх 5 років», - переконаний Бондаренко.

Політолог також зауважив, що судове рішення про зняття з реєстрації кандидатом у народні депутати екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка було очевидним.

«Адже проти нього була порушена кримінальна справа щодо отруєння Ющенка. Протягом останніх п'яти років він, за даними як Прикордонної служби, так і Генпрокуратури, не перебував на території України. Більше того, користувався паспортом громадянина Російської Федерації. У таких випадках це суперечить нормі Закону», - продовжив К.Бондаренко.

Експерт також додав, що оцінку діям членів ЦВК Валерія Шелудька та Андрія Магери мав би давати не суд, а спеціальна комісія.

«Що ж до рішення по Магері та Шелудько, то потрібно, щоб їм оцінку давав не суд, а насамперед сама ЦВК - відповідно до дисциплінарних норм, які передбачені для членів ЦВК. Я думаю, це питання можна було б вирішити значно простіше в дисциплінарному режимі, тим більше, що рішення щодо реєстрації Сацюка приймалося колегіально», - сказав Бондаренко.

Бондаренко також відкинув твердження про те, що в інших країнах світу вибори проходять «чисто». «Вибори не бувають чистими у жодній країні світу. Навіть у країнах із досконалою демократією вони не можуть бути до кінця чистими. У кожного кандидата на думці є бажання десь обійти закон, десь обманути суперників, а можливо й виборців, чи виборчком», - повідомив політолог.

Що ж до України, то, за його словами, «у нас змагаються не в тому, як дотриматися закону, а як саме обійти його. У середині жовтня слід очікувати апогею цієї боротьби, коли деякі кандидати потратять мільйони і побачать, що рейтингу у них не додалося».