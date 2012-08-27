Мельниченко у США каже, що питання про його екстрадицію закрите

Як повідомляє портал LB.ua, на своїй сторінці в Facebook М.Мельниченко написав, що 21 серпня планує вилетіти з Італії до США. 24 серпня на питання про його місце знаходження він відповів, що вже перебуває в Сполучених Штатах.

Крім того, М.Мельниченко стверджує, що питання про його екстрадицію закрите. "Питання про мою екстрадицію закрите - Італія відмовила Україні", - написав він.

М.Мельниченко також порадив не довіряти українським ЗМІ, що поширюють інформацію про продовження розгляду Італією питання про його екстрадицію до України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи стосовно М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.

М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим Українським бюро Інтерполу, відразу після прибуття рейса з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в'язниці.

6 серпня суд Неаполя не зміг ухвалити остаточного рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснивши це загрозою для свого життя.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.

20 серпня начальник Управління зв'язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук висловив думку, що М.Мельниченка звільнили з в'язниці в Неаполі завдяки наданню матеріалів, які підтверджують, що він перебуває під програмою захисту свідків США, але його можуть заарештувати знову.

За словами В.Поліщука, Нацбюро Інтерполу Італії повідомило українським колегам, що М.Мельниченка випускають з-під варти, але процес екстрадиції до України не припиняється.

«Таким чином, його можуть знову заарештувати, якщо будуть знайдені для цього юридичні обгрунтування», - сказав В.Поліщук.

Водночас, в Генеральній прокуратурі відзначають, що екстрадиційний арешт тривалістю 40 днів спеціально передбачений для вирішення процесуальних нюансів.

«Цей термін ще не закінчився, він закінчується 12 вересня, і за час, що залишився, все може змінитися, як, власне, і статус Мельниченка. Кримінальна справа в Україні проти нього не припинялася, і від кримінального переслідування його ніхто не звільняв», - сказав начальник Відділу зі зв'язків із ЗМІ Генпрокуратури Юрій Бойченко.