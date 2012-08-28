Головою окружкому призначили 80-річну хвору людину

Про це він заявив сьогодні журналістам після завершення першого засідання окружкому.

За його словами, працювати головою окружкому йому не дозволяє здоров'я.

«Я раніше в дільничній комісії працював. За станом здоров'я я працювати не можу. У мене кіста нирок. Хочу просто залишитися працювати рядовим членом комісії», - сказав Є.Габелков.

За його словами, призначення на керівну посаду в комісії для нього було несподіванкою.

«Мені говорили, коли звали працювати на вибори, що можу увійти до складу дільничної комісії, але аж ніяк не очолити окружком», - сказав Є.Габелков.

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За даними мерії Кременчука, після складання Є.Габелковим повноважень виконуючим обов'язки голови окружкому стане заступник голови комісії, а пізніше ЦВК із членів комісії повинна призначити нового голову комісії.