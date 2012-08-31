Серед кандидатів у ВР найбільше вихідців з Донецька та Росії

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, презентуючи результати дослідження «Аналіз партійних списків і кандидатів по мажоритарних округах на парламентських виборах 2012 року».

«Не будуть вони (мажоритарники) віддавати так просто свою картку для голосування. Не для того вони йдуть у парламент, щоб просто хтось за них голосував, не так вони будуть відноситись до своєї роботи» - сказав О.Голобуцький.

За його словами, формування виборчих списків залишається суто «технологічним проектом». «Усі розмови про відкриті списки, про праймеріз і все інше, що розповідалося протягом року, воно все виявилося фікцією» - зауважив експерт.

О.Голобуцький повідомив, що, за результатами дослідження, майбутній парламент складатиметься з понад 80% чоловіків, при цьому за віковими групами найстаршими будуть кандидати від КПУ та Партії регіонів, а наймолодшими – від «УДАРу» та Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

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Усі провідні політичні сили, за даними дослідження, від 30-50% на рівні партійних списків представлені киянами, повідомив О.Голобуцький. При цьому «Батьківщина» та Партія регіонів – більш як на 50%. На другому і третьому місцях - представництво вихідців з Донецької та Дніпропетровської областей.

За місцем народження мажоритарників на першому місці перебуває Донецька область, на другому – Росія, на третьому – Дніпропетровська область.

Згідно з результатами дослідження, шанси Об’єднаної опозиції та Партії регіонів на перемогу за пропорційною складовою виборів є приблизно однаковими, тому основна боротьба розгорнеться на рівні мажоритарних округів.

У мажоритарних округах партіям-лідерам серйозну конкуренцію можуть скласти самовисуванці та кандидати від третіх партій. Вони разом можуть розраховувати на не менш як третину депутатських мандатів, відзначається у дослідженні. При цьому частина з них формально чи не формально буде підтримуватися Партією регіонів або опозиційними силами.

Серед партій, які, за прогнозами, подолають 5-відсотковий виборчий бар‘єр, найбільше діючих депутатів представлено у Партії регіонів, «Батьківщині» та КПУ. При цьому, в прохідній частині списку ПР представлені понад 70% діючих народних депутатів, а в «Батьківщині» - понад 50%.

На переконання директора Агентства моделювання ситуацій Віталія Бали, усі партійні списки не тягнуть навіть на «четвірку». Найкращими з точки зору складу і презентації свого списку політолог назвав КПУ та ВО «Свобода».

Водночас, В.Бала висловив переконання, що ВО «Свобода» подолає 5-відсотковий бар’єр.