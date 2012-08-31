Київ під вибори піднімає ціни на зовнішню рекламу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, відповідні зміни до розпорядження №838 «Про питання визначення розміру плати за розміщення реклами в місті Києві» підписав голова КМДА Олександр Попов.

Коментуючи рішення, заступник голови КМДА Олександр Пузанов зазначив, що зміна тарифів була запланована ще на початку року, після того, як Київрада ухвалила Концепцією розвитку зовнішньої реклами в Києві. Впродовж весни та літа «тривало жваве обговорення» тарифів з компаніями-операторами зовнішньої реклами, додав він.

Як запевнив О.Пузанов, «ми вийшли на розумні цифри, які задовольняють міську владу та дозволяють рекламникам зберегти прийнятний рівень рентабельності».

За його словами, метою підвищення тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Окрім того, вони мають врегулювати столичний рекламний ринок.

«У попередні роки тарифи на зовнішню рекламу та рекламу на транспорті були необґрунтовано низькими, що призвело не тільки до істотних втрат міського бюджету, але й до перенасичення міста рекламними носіями окремих видів. Нові тарифи, серед іншого, мають «вирівняти ринок» та створити більш конкурентне середовище», – сказав О.Пузанов.

Він повідомив, що плата за розміщення зовнішньої реклами “середньозважено” збільшена на 23%.

Разом з тим, сказав заступник голови КМДА, більш значних змін зазнають тарифи на розміщенням реклами на транспорті, оскільки були надто низькими. Наприклад, за монітор всередині вагону метро оператор сплачував місту лише 3,75 грн на місяць, а за рекламну площу на дверях вагону – 16 грн/м кв. на місяць. Новий тариф становитиме, відповідно, 35 грн та 150 грн/м кв. на місяць.

В КМДА зазначають, що нові тарифи були узгоджені з Антимонопольним комітетом України, який визнав їхню обґрунтованість. Як додав О.Пузанов, у більшості випадків тарифи після підвищення ще навіть не досягли рівня, який існував у столиці до 2009 року.

Так, згідно із розпорядженням КМДА, підвищення базових тарифів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами відбудеться таким чином:

- щит, що стоїть окремо, – з 29 грн до 36 грн за м кв.;

- банер, панно на фасаді будинку – з 41 грн до 103 грн за м кв.;

- лайпостер, що стоїть окремо, – з 31 грн до 37 грн за м кв.

Загалом у 2012 році місто очікує отримати від реклами понад 115 млн грн. Левову частину цих коштів буде перераховано до міського бюджету (плановий показник надходжень на 2012 рік – 81 млн грн). Решта залишатиметься в розпорядженні комунальних підприємств-балансоутримувачів і витрачатиметься на виплату заробітної плати, здійснення примусового демонтажу незаконних конструкцій, розміщення соціальної реклами тощо.

Балансоутримувачами є КП «Київреклама», КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс» та КК «Київавтодор».