Азаров знайшов, чим посилити гривню

Про це йдеться в поданому ним на розгляд Верховної Ради України проекті закону “Про внесення зміни до статті 8 Закону України ”Про рекламу” щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України”.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект розроблено Міністерством фінансів України на виконання пункту 17.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187/2012.

Законопроект спрямований на створення правових засад для обмеження використання на території України іноземної валюти як міри вартості з метою посилення стабільності національної валюти.