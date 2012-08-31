Азаров заявив, що Україна відповідатиме Росії ідентичними зборами

Як передає кореспондент, таку заяву він зробив під час спілкування з користувачами в мережі Facebook.

«Уже в понеділок уряд розгляне питання про введення аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які поширюється дія утилізаційного збору в Росії.

Одне слово, наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів», - сказав М.Азаров.

При цьому він повідомив, що в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.

«Ми готуватимемо проект двосторонньої угоди з Росією, яка обумовлюватиме умови незастосування утилізаційного збору щодо експорту з України, так само, як і експорту з Росії», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія вводить утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі.

У четвер, 30 серпня, в інтерв'ю «5 каналу» прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що він переконаний, що запровадження Росією утилізаційного збору на автомобілі не торкнеться України.

«Я думаю, що стосовно України такий збір не буде запроваджено», - сказав М.Азаров.

За його словами, у разі запровадження росіянами такого збору, Україна буде вимушена вдатися до кроків у відповідь, що призведе до значного подорожчання продукції російського автопрому на вітчизняному ринку.

Прем'єр-міністр також висловив надію на те, що в цьому питанні з РФ буде знайдено компромісне рішення.

При цьому у п'ятницю, 31 серпня, прес-служба уряду РФ повідомила, що російський уряд встановив порядок стягнення утилізаційного збору з автомобілів, у якому не передбачені якісь виключення для транспортних засобів, вироблених в Україні. Відповідну постанову «Про утилізаційний збір стосовно колісних транспортних засобів» підписав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Документ набирає чинності з 1 вересня.