ЦВК планує у вересні підучити членів окружкомів
20:03, 31 серпня 2012Політика
664 0
ЦВК планує у середині вересня провести навчання для керівників окружних виборчкомів.
ЦВК підучить членів ОВК
Центральна виборча комісія затвердила порядок проведення навчання голів, заступник голів та секретарів окружних виборчих комісій.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.
На тему: У ЦВК взялися за голову після того, як побачили склади окружкомів
У секретаріаті ЦВК повідомили, що перший семінар для керівництва окружних виборчкомів планується провести у середині вересня, а пізніше відповідні семінари-навчання будуть організовані для бухгалтерів та системних адміністраторів окружних виборчих комісій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter