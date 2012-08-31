ЦВК планує у вересні підучити членів окружкомів

Центральна виборча комісія затвердила порядок проведення навчання голів, заступник голів та секретарів окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

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У секретаріаті ЦВК повідомили, що перший семінар для керівництва окружних виборчкомів планується провести у середині вересня, а пізніше відповідні семінари-навчання будуть організовані для бухгалтерів та системних адміністраторів окружних виборчих комісій.