Регіонал переконує: нардепи не ухиляються від роботи, а "визначають пріоритети"

08:17, 05 вересня 2012
Політика
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Мірошніченко каже, що в парламенту немає проблем із формуванням порядку денного.

Юрій Мірошниченко під час прямого ефіру ток-НЕшоу «Київський форум». 6 грудня

У Верховної Ради не має проблем із формуванням порядку денного. Голова ВР Володимир Литвин запропонував провести консультації й наради для формування уточненого порядку денного парламенту, у зв’язку з початком передвиборчої компанії,  тому засідання Верховної Ради  було закрито до четверга.  Про це в ефірі «5 каналу» заявив представник Президента у Верховній Рад, депутат-регіонал Юрій Мирошниченко.

«Проблем із формуванням порядку денного на цю сесію, виникли не з відсутністю законопроектів, адже Секретаріат Верховної  Ради підготував понад 800 законопроектів, які пропонувалися на розгляд, крім того лідери Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина пропонували ще по 50-60 законопроектів, які на нашу думку Верховна Рада мала би розглянути протягом цієї сесії. Але враховуючи те, що  ця сесія дійсно остання в цьому скликанні, і враховуючи ту обставину, що переважна більшість народних депутатів  будуть брати участь в агітаційних заходах, нам треба було визначити пріоритети, і от як раз виходячи з цієї обставини  Володимир Литвин запропонував провести консультації і нараду з тим щоби в середу сформувати уточнений порядок дений, реалістичний, який виходить з планів кожної політичної сили щодо ведення агітації і можливості брати участь в роботі парламенту в пленарному режимі, і тоді, в четвер,  ми вийдемо на системну роботу» , - заявив Мирошниченко.

«Щоб не вийшло так, що ми другорядні питання ставимо в порядок денний, я важливі остаються без розгляду , тому що люди будуть на округах» , - додав він.

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