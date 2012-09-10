МЗС Бельгії запевняє, що заявки на візи можна подавати і в посольство

Про це йдеться у листі представника МЗС Бельгії Крістін Грегуар, переданому агентству УНІАН.

“Подання заявки на короткотермінові візи напряму до посольства має залишатися можливим. І зовнішній центр (VFS) це, до речі, уточнює”, - сказано в листі.

При цьому представник МЗС Бельгії зауважила, що Посольство Бельгії в Україні зберігає можливість прямого звернення громадян до них з метою отримання візи, однак виставляє умову попереднього запису з тим, щоб забезпечити громадянам такі ж умови, як і у візовому центрі.

К.Грегуар визнала, що на веб-сайті Посольства Бельгії в Україні “невдало” використовувалося слово “виключно” щодо можливості подання заявок на візи напряму в посольство.

“Запит щодо використання слова “виключно” є справедливим, адже його вибір був невдалим, оскільки посольство погоджується на прийняття з усіх категорій віз за записом”, - йдеться у листі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, інформація на сайті Посольства Бельгії в Україні також була змінена. Раніше на веб-сайті, зокрема, зазначалося: “Візи: запис у посольстві – тільки у виключних випадках”. Зараз на веб-сайті Посольства Бельгії в Україні інформація про можливість запису на отримання візи напряму в посольстві взагалі відсутня. Веб-сайт з питань віз пропонує звертатися або до візового центру VFS, або “отримувати інформацію щодо візових досьє” за номером телефона, який працює лише одну годину на добу.

У своєму листі К.Грегуар також наголошує, що використання послуг зовнішнього постачальника послуг посольством при процедурі оформлення віз викликане кількістю заявок, а також можливістю надання заявникам кращих послуг, у тому числі кращого розпорядку дня роботи зовнішнього постачальника та його широкої представленості в регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до Візового кодексу ЄС, посольства країн-членів Євросоюзу при видачі віз можуть залучати зовнішніх постачальників послуг для передачі документів від заявників до посольств і навпаки.

Разом з тим, Візовий кодекс передбачає, що у випадку співпраці із зовнішніми постачальниками послуг посольства мають зберігати можливість подання візових заявок напряму до посольств.

Тим не менше, практика роботи ряду європейських посольств в Україні свідчить про те, що така можливість практично відсутня або зведена до мінімуму.